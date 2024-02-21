Vladimir Putin Hadiahkan Sedan Mewah Buatan Rusia kepada Kim Jong Un

PYONGYANG – Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberi sebuah mobil mewah buatan Rusia kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Media pemerintah Pyongyang mengatakan limusin itu dikirim ke para pembantu utama Kim pada Minggu (18/2/2024).

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kemudian mengkonfirmasi hadiah tersebut, yakni Aurus, sedan mewah berukuran penuh yang sama dengan yang digunakan oleh Putin sendiri.

Kim Jong-un diyakini merupakan penggila mobil dan memiliki koleksi kendaraan mewah luar negeri.

Dalam pernyataannya yang dikutip oleh kantor berita Korea Utara KCNA, adik perempuan Kim, Yo Jong, mengatakan hadiah tersebut merupakan gambaran yang jelas dari hubungan pribadi khusus antara para pemimpin tertinggi kedua negara.

Namun Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan hadiah tersebut melanggar sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terhadap Korea Utara, yang melarang pasokan kendaraan kategori tertentu termasuk mobil mewah.

Seperti diketahui, kedua negara yang terisolasi secara internasional ini telah menjalin hubungan dekat sejak invasi Rusia ke Ukraina.

Korea Utara diperkirakan memasok Rusia dengan artileri, roket, dan rudal balistik untuk perang tersebut, meskipun ada sanksi internasional terhadap kedua negara. Kedua belah pihak membantah melanggar sanksi.