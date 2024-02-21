Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Vladimir Putin Hadiahkan Sedan Mewah Buatan Rusia kepada Kim Jong Un

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |08:25 WIB
Vladimir Putin Hadiahkan Sedan Mewah Buatan Rusia kepada Kim Jong Un
Putin memberikan sedan mewah buatan Rusia kepada pemimpin Korut Kim Jong Un (Foto: Anadolu Agency)
A
A
A

PYONGYANG Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberi sebuah mobil mewah buatan Rusia kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Media pemerintah Pyongyang mengatakan limusin itu dikirim ke para pembantu utama Kim pada Minggu (18/2/2024).

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kemudian mengkonfirmasi hadiah tersebut, yakni Aurus, sedan mewah berukuran penuh yang sama dengan yang digunakan oleh Putin sendiri.

Kim Jong-un diyakini merupakan penggila mobil dan memiliki koleksi kendaraan mewah luar negeri.

Dalam pernyataannya yang dikutip oleh kantor berita Korea Utara KCNA, adik perempuan Kim, Yo Jong, mengatakan hadiah tersebut merupakan gambaran yang jelas dari hubungan pribadi khusus antara para pemimpin tertinggi kedua negara.

Namun Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan hadiah tersebut melanggar sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terhadap Korea Utara, yang melarang pasokan kendaraan kategori tertentu termasuk mobil mewah.

Seperti diketahui, kedua negara yang terisolasi secara internasional ini telah menjalin hubungan dekat sejak invasi Rusia ke Ukraina.

Korea Utara diperkirakan memasok Rusia dengan artileri, roket, dan rudal balistik untuk perang tersebut, meskipun ada sanksi internasional terhadap kedua negara. Kedua belah pihak membantah melanggar sanksi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674/maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663/rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement