Uskup Katolik Didakwa Pemerkosaan dan Kejahatan Seksual, Hadapi 19 Dakwaan

PERTH – Uskup tingkat tinggi Australia Christopher Saunders telah didakwa melakukan pemerkosaan dan serangkaian pelanggaran seksual. Beberapa diantaranya terhadap anak-anak setelah penyelidikan jangka panjang.

Pria berusia 74 tahun itu ditangkap di kota Broome, Australia Barat, pada Rabu (21/2/2024).

Jaminan Saunders ditolak dan akan menghadapi 19 dakwaan di pengadilan pada Kamis (22/2/2024).

Dikutip BBC, dia adalah salah satu umat Katolik paling senior di Australia yang menghadapi tuduhan serupa.

Pelanggaran yang diduga dilakukannya meliputi dua dakwaan pemerkosaan, 14 dakwaan penyerangan yang melanggar hukum dan tidak senonoh, dan tiga dakwaan memperlakukan anak secara tidak senonoh di bawah kekuasaannya.

Pertama kali ditahbiskan pada 1976, Saunders menghabiskan sebagian besar karirnya di wilayah terpencil Kimberley di sudut barat laut negara itu.

Selama bertahun-tahun, ia menghadapi penyelidikan ganda oleh polisi dan internal gereja atas tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan oleh beberapa pria Aborigin dari komunitas di parokinya.