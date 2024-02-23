5 Kecelakaan Pesawat Paling Misterius Sepanjang Sejarah Penerbangan

5 kecelakaan pesawat paling misterius sepanjang sejarah penerbangan (Foto: Bloomberg)

NEW YORK - Sudah bukan rahasia umum, bahwa dunia penerbangan telah menjadi saksi banyaknya tragedi kecelakaan yang tak terhitung jumlahnya.

Tragedi tersebut menjadi masalah keamanan, yang menjadi bayang-bayang industri penerbangan dunia.

Dari seluruh tragedi yang telah terjadi selama bertahun-tahun, ada beberapa kecelakaan dan hilangnya pesawat yang dianggap misterius.

Tragedi tersebut memunculkan banyak pertanyaan, yang mendorong para ahli, penyidik, dan orang-orang terdekat korban untuk mencari jawaban atas insiden tersebut.

Maka, kecelakaan pesawat mana sajakah yang masih dianggap misterius hingga saat ini? Berikut 5 kecelakaan tersebut, melansir Medium.com

1. Penerbangan 19, 5 Desember 1945

Penerbangan 19, dengan menggunakan jenis pesawat Grumman TBM Avenger dan ditumpangi 14 awak pesawat, tercatat menghilang secara misterius. Pada saat itu, mereka berencana akan melakukan latihan tiga jam atau dikenal sebagai "Masalah Navigasi Nomor Satu."

Sayangnya, pesawat tersebut menghilang di wilayah sekitar Segitiga Bermuda. Para peneliti berspekulasi bahwa pesawat tersebut meledak tak lama setelah lepas landas. Kendati demikian, banyak orang yang berteori tentang misteri Segitiga bermuda.

2. Penerbangan EgyptAir 990, 31 Oktober 1999

Penerbangan dengan jenis pesawat Boeing 767-366ER, seharusnya melakukan perjalanan dari Bandara Internasional Los Angeles menuju Bandara Internasional Kairo.

Namun akibat gagalnya mekanis pada sistem kendali elevator pesawat, atau kecelakaan yang disengaja pilot, pesawat tersebut jatuh ke Samudera Atlantik, sekitar 62 mil selatan Pulau Nantucket.

Pemerintah Mesir segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan, pencarian, dan penyelamatan. Secara resmi, pemerintah Mesir menyerahkannya kepada pihak berwenang Amerika Serikat (AS).

Hingga saat ini, kecelakaan pesawat Boeing 767-366ER menjadi kecelakaan pesawat yang mematikan sekaligus misterius kedua dalam sejarah.