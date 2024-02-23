Gempa M5,6 Guncang Nias Selatan Sumut, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa berkekuatan M5,6 mengguncang Nias Selatan, Sumatera Utara (Sumut), pukul 14.46 WIB, Jumat (23/2/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 0.67 LS,98.50 BT atau 157 Km Tenggara Nias Selatan, Sumut. Adapun gempa tersebut berkedalaman 26 Km. BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)