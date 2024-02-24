Ratusan Mahasiswa Nobar dan Diskusi 'Setelah Dirty Vote' di Bale Pabukon Unpad Jatinangor

Ratusan mahasiswa nobar dan diskusi 'Setelah Dirty Vote' di Bale Pabukon Unpad Jatinangor (Foto: MPI/Agung Bakti)

SUMEDANG - Ratusan mahasiswa memadati Bale Pabukon Universitas Padjadjaran (Unpad) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (24/2/2024).

Kehadiran para mahasiswa ini untuk mengikuti acara nonton bersama (Nobar) dan diskusi bertajuk "Setelah Dirty Vote" yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KEMA) Unpad berkolaborasi dengan BEM Fakultas Hukum (FH) Unpad.

Berdasarkan pantauan, ratusan mahasiswa ini telah memenuhi lantai dan tribun Bale Pabukan Jatinangor.

BACA JUGA: