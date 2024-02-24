Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ratusan Mahasiswa Nobar dan Diskusi 'Setelah Dirty Vote' di Bale Pabukon Unpad Jatinangor

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |12:01 WIB
Ratusan Mahasiswa Nobar dan Diskusi 'Setelah Dirty Vote' di Bale Pabukon Unpad Jatinangor
Ratusan mahasiswa nobar dan diskusi 'Setelah Dirty Vote' di Bale Pabukon Unpad Jatinangor (Foto: MPI/Agung Bakti)
A
A
A

SUMEDANG - Ratusan mahasiswa memadati Bale Pabukon Universitas Padjadjaran (Unpad) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (24/2/2024).

Kehadiran para mahasiswa ini untuk mengikuti acara nonton bersama (Nobar) dan diskusi bertajuk "Setelah Dirty Vote" yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KEMA) Unpad berkolaborasi dengan BEM Fakultas Hukum (FH) Unpad.

Berdasarkan pantauan, ratusan mahasiswa ini telah memenuhi lantai dan tribun Bale Pabukan Jatinangor.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/337/2978237/dandhy-dwi-laksono-ungkap-kisah-di-balik-film-dirty-vote-yang-bikin-heboh-KBgcnebqXZ.jpg
Dandhy Dwi Laksono Ungkap Kisah di Balik Film Dirty Vote yang Bikin Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/337/2974847/guru-besar-unpad-sebut-film-dirty-vote-catatan-sejarah-pemilu-yang-harus-dirawat-BMc7KV9Cn5.jpg
Guru Besar Unpad Sebut Film Dirty Vote Catatan Sejarah Pemilu yang Harus Dirawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/337/2973376/dandhy-dwi-laksono-akui-kru-hingga-bintang-film-dirty-vote-alami-intimidasi-h7w0wB6dm2.jpg
Dandhy Dwi Laksono Akui Kru hingga Bintang Film Dirty Vote Alami Intimidasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/337/2969790/zainal-arifin-mochtar-tegaskan-film-dirty-vote-kedepankan-substansi-akademik-bukan-sensasi-15U1h2DtoD.jpg
Zainal Arifin Mochtar Tegaskan Film Dirty Vote Kedepankan Substansi Akademik, Bukan Sensasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/337/2969783/film-dirty-vote-hadir-untuk-selamatkan-demokrasi-indonesia-dari-kecurangan-D4mwckTcU5.jpg
Film Dirty Vote Hadir untuk Selamatkan Demokrasi Indonesia dari Kecurangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/337/2969771/bivitri-pesan-utama-film-dirty-vote-bagaimana-kekuasaan-bisa-disalahgunakan-untuk-kepentingan-politik-tZypOCsHkZ.jpg
Bivitri : Pesan Utama Film Dirty Vote Bagaimana Kekuasaan Bisa Disalahgunakan untuk Kepentingan Politik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement