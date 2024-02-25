Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berasal dari Kopassus, Ini 2 Letnan Jenderal TNI Aktif Pemilik Brevet Cakra Kostrad

Salman Mardira , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |08:08 WIB
Berasal dari Kopassus, Ini 2 Letnan Jenderal TNI Aktif Pemilik Brevet Cakra Kostrad
Prajurit Kostrad TNI AD (Foto: Kostrad)
A
A
A

MENGULIK sosok dua jenderal bintang tiga atau letnan jenderal (Letjen) TNI aktif pemilik Brevet Cakra Kostrad. Keduanya adalah Letjen Eko Margiyono dan Muhammad Saleh Mustafa. Keduanya mengawali karir sebagai prajurit Kopassus.

Brevet Cakra hanya diberikan kepada setiap prajurit yang telah mengikuti latihan standarisasi Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dan resmi menyandang predikat prajurit Cakra Kostrad.

Brevet Cakra Kostrad terdiri dari lambang bintang, bunga teratai, cakra, api, dan tulisan “Cakra”. Semuanya punya makna dan filosofi tersendiri.

 BACA JUGA:

Dikutip dari kostrad.mil.id, berikut tanda kualifikasi/Brevet Cakra Kostrad :

1. Bintang sebagai dasar falsafah NKRI. Setiap prajurit membela dan mempertahankannya.

2. Bunga Teratai adalah lambang landasan kekuatan dari pada Pancasila dan Sapta Marga.

3. Cakra adalah lambang senjata yang menentukan dimana tujuh gigi yang berupa obor merupakan tujuh pedoman TNI yang meliputi beriman, dicintai rakyat dan mematikan.

4. Api adalah semangat prajurit Kostrad dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya menjaga kedaulatan NKRI selalu berkobar dan tidak pernah padam.

5. Tulisan Cakra menggambarkan satuan Kostrad.

 BACA JUGA:

Berikut profil dua jenderal TNI bintang 3 akti yang punya Brevet Cakra Kostrad :

1. Letjen TNI Eko Margiyono

Eko Margiyono merupakan lulusan Akademi Militer atau Akmil 1989 dari kecabangan Infanteri (Kopassus). Meski sebagai prajurit Kopassus, tapi pria kelahiran Semarang 12 Mei 1967 ini punya Brevet Cakra Kostrad.

Eko Margiyono kini menjabat Plt Gubernur sekaligus Wakil Gubernur Lemhannas. Sebelumnya pernah dipercaya menjadi Komandan Kodiklat TNI, Kasum TNI, Panglima Kostrad, Gubernur Akmil, Danjen Kopassus, dan Pangdam Jaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184655/viral-VT0H_large.jpg
Heboh Isu Mayjen Achmad Adipati Jadi Beking di Sengketa Lahan JK, Ini Reaksi Jenderal Kopassus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397/viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171327/wahyu-lMY1_large.jpg
Pembunuhan Kacab Bank BUMN, TNI Tidak Bisa Dipekerjakan untuk Tindak Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171303/wahyu-kuZ8_large.jpg
Kadispenad Ungkap Strategi Penempatan Rudal KHAN di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170966/wahyu-eEqm_large.jpg
TNI AD Lirik Drone Canggih Turki untuk Kirim Logistik hingga Bantu Warga Terpencil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169939/satwa-DWMo_large.jpg
Ekspedisi di Sanggabuana Catat Temuan Penting, TNI AD Perkuat Peran Pelestarian Alam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement