Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Lancarkan Serangan Udara Lebih Jauh ke Lebanon saat Hizbullah Jatuhkan Drone

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |19:21 WIB
Israel Lancarkan Serangan Udara Lebih Jauh ke Lebanon saat Hizbullah Jatuhkan Drone
Israel lancarkan serangan udara lebih jauh ke Lebanon saat Hizbullah jatuhkan drone (Foto: Tangkapan layar/ X)
A
A
A

BEIRUT - Israel melancarkan serangan udara di sebelah barat kota Baalbek di Lebanon pada Senin (26/2/2024), menewaskan sedikitnya dua anggota Hizbullah. Sumber di Lebanon mengatakan ini menjadi serangan terdalamnya di Lebanon sejak permusuhan meletus dengan kelompok yang didukung Iran pada Oktober tahun lalu.

Militer Israel mengatakan pihaknya menyerang sasaran Hizbullah jauh di dalam Lebanon namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Belum ada komentar langsung dari Hizbullah.

Serangan tersebut terjadi di wilayah sekitar 18 km (11 mil) dari kota Baalbek, yang terkenal dengan reruntuhan kunonya, yang merupakan situs Warisan Dunia UNESCO. Kota yang menjadi bagian dari wilayah Lembah Bekaa yang berbatasan dengan Suriah itu merupakan kubu politik kelompok Syiah Hizbullah. Sumber tersebut mengatakan Israel telah melakukan dua serangan secara bersamaan.

Stasiun televisi Lebanon Al-Jadeed menyiarkan gambar kepulan asap yang membumbung dari daerah tersebut.

Hizbullah telah melancarkan serangan terhadap posisi Israel di perbatasan Lebanon-Israel sejak serangan terhadap Israel pada 7 Oktober oleh sekutunya dari Palestina, Hamas, dalam apa yang digambarkannya sebagai kampanye untuk mendukung warga Palestina yang mendapat serangan di Jalur Gaza.

Hizbullah mengatakan sebelumnya pada Senin (26/2/2024) bahwa mereka telah menembak jatuh sebuah drone Hermes 450 Israel di atas wilayah Lebanon menggunakan rudal permukaan-ke-udara, yang merupakan kedua kalinya mereka mengumumkan jatuhnya kendaraan udara tak berawak jenis ini.

Militer Israel mengatakan bahwa dua peluncuran rudal menargetkan UAV Angkatan Udara Israel yang beroperasi di Lebanon. Drone pertama, katanya, dicegat oleh Sistem Pertahanan Udara “David’s Sling” milik Israel, namun drone tersebut “jatuh di dalam wilayah Lebanon” setelah peluncuran kedua.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3186944/pm_israel_benjamin_netanyahu-U4X3_large.jpg
Terjerat Kasus Korupsi, Netanyahu Minta Ampun ke Presiden Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185474/israel-F48E_large.jpg
Serangan Udara Israel di Beirut Tewaskan Komandan Senior Hizbullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182382/zohran-yiE1_large.jpg
Zohran Mamdani Pimpin New York Bisa Jadi Bencana bagi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181443/tentara_israel_tangkap_warga_palestina-4taE_large.jpg
Israel Ajukan RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181198/mantan_jaksa_militer_mayor_jenderal_yifat_tomer_yerushalmi-TgeJ_large.jpg
Bocorkan Video Tentara Siksa Tahanan Palestina, Mantan Pengacara Militer Israel Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179726/gaza-yo5t_large.jpg
Israel Tolak Pasukan Bersenjata Turki di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement