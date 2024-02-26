Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,8 Guncangan Nias Selatan, BMKG: Terasa di Tapanuli Tengah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |04:56 WIB
Gempa M4,8 Guncangan Nias Selatan, BMKG: Terasa di Tapanuli Tengah
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,8 terjadi di Nias Selatan, Sumatera Utara, pada Senin (26/2/2024). Gempa itu dilaporkan terjadi pada pukul 00.33 WIB, yang juga dirasakan warga Kabupaten Tapanuli Tengah.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di laut 78 Kilometer Timur Laut, Nias Selatan. Adapun, kedalaman gempa berada di 12 kilometer.

 BACA JUGA:

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.8, 26-Feb-24 00:33:47 WIB, Lok:0.63 LU, 98.52 BT (Pusat gempa berada di laut 78 km TimurLaut Nias Selatan), Kedlmn:12 Km Dirasakan (MMI) II-III Tapanuli Tengah #BMKG," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Nias dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

BACA JUGA:

BMKG Ungkap Enam Gempa Susulan di Bayah Usai Guncangan M5,7 

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun @infoBMKG.

(Qur'anul Hidayat)

      
