Gempa M4,8 Guncangan Nias Selatan, BMKG: Terasa di Tapanuli Tengah

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,8 terjadi di Nias Selatan, Sumatera Utara, pada Senin (26/2/2024). Gempa itu dilaporkan terjadi pada pukul 00.33 WIB, yang juga dirasakan warga Kabupaten Tapanuli Tengah.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di laut 78 Kilometer Timur Laut, Nias Selatan. Adapun, kedalaman gempa berada di 12 kilometer.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.8, 26-Feb-24 00:33:47 WIB, Lok:0.63 LU, 98.52 BT (Pusat gempa berada di laut 78 km TimurLaut Nias Selatan), Kedlmn:12 Km Dirasakan (MMI) II-III Tapanuli Tengah #BMKG," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Nias dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun @infoBMKG.

