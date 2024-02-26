Gempa M2,9 Guncang Sinabang Aceh

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 2,9 mengguncang wilayah Sinabang, Provinsi Aceh pada Senin (26/2/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 03.18 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 29 kilometer Barat Daya Sinabang, Aceh. Sedangkan, pusat kedalaman gempa berada di 17 kilometer.

"#Gempa Mag:2.9, 26-Feb-2024 03:18:32WIB, Lok:2.24LU, 96.24BT (29 km BaratDaya SINABANG-ACEH), Kedlmn:17 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga daerah Sinabang, Aceh untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Qur'anul Hidayat)