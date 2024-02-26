Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Serang Kodim 1715 dan Bunuh 2 Prajurit, Ini Tampang Otniel Giban Kaki Tangan Pecatan TNI Yotam Bugiangge

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |11:23 WIB
Serang Kodim 1715 dan Bunuh 2 Prajurit, Ini Tampang Otniel Giban Kaki Tangan Pecatan TNI Yotam Bugiangge
Anggota KKB Otniel Giban Tewas Ditembak/ist
A
A
A

JAKARTA – Pasukan gabungan TNI-Polri menembak mati Otniel Giban alias Bolong Giban, anggota KKB Ndugama dari Batalyon Wosak, pimpinan Yotam Bugiangge. Pelaku tewas dalam kontak tembak di Kali Brasa, Dekai.

Otniel Giban dikenal sebagai anggota KKB teroris yang terkenal kejam dan bengis. Bahkan, dia terlibat pembunuhan 2 prajurit TNI AD dan penyerangan markas Kodim 1715 Yahukimo.

Dalam insiden tersebut, Komandan Kodim (Dandim), 1715/Yahukimo Letkol Johanis Victorianus Tethool, tertembak.

Diketahui, pelaku merupakan kaki tangan pecatan TNI Yotam Bugiangge, mantan prajurit dari Batalyon Infanteri 756/Wimane Sili (Yonif 756/MWS).

Mantan anggota Kompi-C Yonif 756/WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2 V1, saat melaksanakan tugas jaga.

Kasatgas Damai Cartenz (DC) Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki, jasad anggota KKB yang meninggal dalan kontak tembak Kamis (22/2) di Kali Brasa, Dekai.

“Selain menewaskan Otniel Giban, juga ditangkap dua orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber,” kata Kombes Faizal Rahmadani dikutip, Senin (26/2/2024).

Menurutnya, baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Cartenz dan Satgas Yonif 7 Marinir itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air IW 1646 ATR 700 PK WGT Sabtu (17/2).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
