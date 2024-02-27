Dituduh Diskriminasi, Pengunjung China Klaim Dilarang Naik Pesawat Militer Airbus Jerman

Pnegunjung China klaim dilarang naik ke pesawat militer Airbus Jerman (Foto: Mothership)

CHINA – Pengunjung dari China atau Tiongkok mengklaim bahwa mereka dilarang naik dan melihat pesawat militer Jerman pada pertunjukan udara baru-baru ini, sehingga memicu permintaan maaf dari produsen Airbus.

Insiden tersebut diduga terjadi di Singapore Airshow, salah satu pameran penerbangan komersial dan militer terbesar di kawasan ini.

Klaim tersebut telah menjadi viral di media sosial Tiongkok dan memicu kontroversi.

Pejabat Jerman belum memberikan komentar. Airbus mengatakan pihaknya meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

Dalam salah satu video yang beredar luas yang direkam oleh seorang blogger Tiongkok pada akhir pekan, seorang wanita yang mengenakan tanda pengenal Airbus terlihat menanyakan kewarganegaraannya.

Pria tersebut berusaha memasuki pesawat angkut Airbus A400M milik angkatan udara Jerman, Luftwaffe.

Wanita tersebut mengatakan kepadanya bahwa dia perlu memeriksa kewarganegaraannya karena itu adalah pesawat Jerman.

Ketika dia mengatakan padanya bahwa dia orang Cina, sang wanita langsung menahannya masuk, dengan mengatakan itu peraturan Jerman dan pembatasan militer.

Tinjauan BBC menemukan bahwa beberapa aspek dalam video tersebut, termasuk pesawat yang terlihat di latar belakang dan identitas wanita tersebut, tampak asli.

Pengunjung Tiongkok lainnya juga mengklaim secara online bahwa mereka tidak diizinkan naik pesawat.

Blogger lain mengatakan dia diusir oleh staf militer Jerman, dan dia telah mengajukan keluhan resmi kepada penyelenggara pertunjukan udara dengan tuduhan diskriminasi terhadap orang Tiongkok.