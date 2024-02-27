Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil Aaron Bushnell, Tentara Angkatan Udara AS yang Tewas Bakar Diri di Luar Kedubes Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |13:39 WIB
Profil Aaron Bushnell, Tentara Angkatan Udara AS yang Tewas Bakar Diri di Luar Kedubes Israel
Profil Aaaron Bushnell, tentara Angkatan Udara AS yang tewas bakar diri di luar Kedubes Israel di AS (Foto: X)
A
A
A

NEW YORK - Aaron Bushnell, seorang insinyur Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) yang meninggal beberapa jam setelah membakar dirinya sendiri di luar kedutaan Israel di DC pada Minggu (25/2/2024) adalah seorang insinyur IT berusia 25 tahun yang sedang dalam pelatihan yang berasal dari kota kecil di Massachusetts.

Bushnell menyiarkan langsung momen-momen terakhirnya yang mengerikan. Rekaman mengerikan itu menunjukkan saat dia berjalan dengan tenang ke tujuan akhirnya di luar gerbang kedutaan sebelum menyiram dirinya dengan cairan yang mudah terbakar dan menyalakannya, sehingga membuatnya terbakar.

“Saya tidak akan lagi terlibat dalam genosida [di Gaza],” terang prajurit bermata tajam yang mengenakan seragam kamuflase, dalam video tersebut.

“Saya akan melakukan aksi protes ekstrem,” tambahnya sebelum berulang kali berteriak, “Bebaskan Palestina!” saat api melahapnya dan dia akhirnya pingsan.

Menurut profil LinkedIn-nya, Bushnell diketahui mulai memasuki pelatihan dasar pada Mei 2020 dan lulus dalam bidang penerbangan terbaik dan kelas atas.

Pelatihan tersebut telah dikenang sebagai penghormatan terhadap warisan profesional Aaron Bushnell.

Dikutip New York Post, dia akhirnya ditempatkan di San Antonio, Texas, AS dan harus berada jauh dari keluarganya di kampung halamannya di Orleans di Cape Cod.

Pada saat kematiannya, Bushnell bekerja sebagai DevOps, atau insinyur pengembangan dan operasi perangkat lunak, seorang teknisi yang mungkin bertindak sebagai perantara untuk kedua bidang tersebut, kata profil pekerjaannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3186944/pm_israel_benjamin_netanyahu-U4X3_large.jpg
Terjerat Kasus Korupsi, Netanyahu Minta Ampun ke Presiden Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185474/israel-F48E_large.jpg
Serangan Udara Israel di Beirut Tewaskan Komandan Senior Hizbullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182382/zohran-yiE1_large.jpg
Zohran Mamdani Pimpin New York Bisa Jadi Bencana bagi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181443/tentara_israel_tangkap_warga_palestina-4taE_large.jpg
Israel Ajukan RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181198/mantan_jaksa_militer_mayor_jenderal_yifat_tomer_yerushalmi-TgeJ_large.jpg
Bocorkan Video Tentara Siksa Tahanan Palestina, Mantan Pengacara Militer Israel Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179726/gaza-yo5t_large.jpg
Israel Tolak Pasukan Bersenjata Turki di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement