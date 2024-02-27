Profil Aaron Bushnell, Tentara Angkatan Udara AS yang Tewas Bakar Diri di Luar Kedubes Israel

Profil Aaaron Bushnell, tentara Angkatan Udara AS yang tewas bakar diri di luar Kedubes Israel di AS (Foto: X)

NEW YORK - Aaron Bushnell, seorang insinyur Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) yang meninggal beberapa jam setelah membakar dirinya sendiri di luar kedutaan Israel di DC pada Minggu (25/2/2024) adalah seorang insinyur IT berusia 25 tahun yang sedang dalam pelatihan yang berasal dari kota kecil di Massachusetts.

Bushnell menyiarkan langsung momen-momen terakhirnya yang mengerikan. Rekaman mengerikan itu menunjukkan saat dia berjalan dengan tenang ke tujuan akhirnya di luar gerbang kedutaan sebelum menyiram dirinya dengan cairan yang mudah terbakar dan menyalakannya, sehingga membuatnya terbakar.

“Saya tidak akan lagi terlibat dalam genosida [di Gaza],” terang prajurit bermata tajam yang mengenakan seragam kamuflase, dalam video tersebut.

“Saya akan melakukan aksi protes ekstrem,” tambahnya sebelum berulang kali berteriak, “Bebaskan Palestina!” saat api melahapnya dan dia akhirnya pingsan.

Menurut profil LinkedIn-nya, Bushnell diketahui mulai memasuki pelatihan dasar pada Mei 2020 dan lulus dalam bidang penerbangan terbaik dan kelas atas.

Pelatihan tersebut telah dikenang sebagai penghormatan terhadap warisan profesional Aaron Bushnell.

Dikutip New York Post, dia akhirnya ditempatkan di San Antonio, Texas, AS dan harus berada jauh dari keluarganya di kampung halamannya di Orleans di Cape Cod.

Pada saat kematiannya, Bushnell bekerja sebagai DevOps, atau insinyur pengembangan dan operasi perangkat lunak, seorang teknisi yang mungkin bertindak sebagai perantara untuk kedua bidang tersebut, kata profil pekerjaannya.