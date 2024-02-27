Malam Ini, Gunung Ile Lewotolok Kembali Erupsi Semburkan Abu Vulkanik Disertai Lava Pijar

NTT - Gunung Ile Lewotolok Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali erupsi pada malam ini, Selasa (27/2/2024) dengan ketinggian kolom abu ± 1.000 m di atas puncak (± 2.423 m di atas permukaan laut) dan disertai letusan lava pijar.

Erupsi terjadi pukul 21.20 WITA dengan tinggi kolom abu teramati. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur.

Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 34.8 mm dan durasi ± 1 menit 11 detik. Saat ini, Gunung Ile Lewotolok berada pada status Level III (Siaga).

Masyarakat di sekitar Gunung Ile Lewotolok maupun pengunjung/pendaki/wisatawan diimbau agar tidak memasuki dan tidak melakukan aktivitas di dalam wilayah radius 2 km dari pusat aktivitas Gunung Ile Lewotolok.

Terutama untuk masyarakat Desa Lamawolo, Desa Lamatokan, dan Desa Jontona agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya dari guguran/longsoran lava dan awan panas dari bagian timur puncak/ kawah Gunung Ile Lewotolok.