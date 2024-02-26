Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Ile Lewotolok Meletus, Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter

Ponsius Econg , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |04:18 WIB
Gunung Ile Lewotolok Meletus, Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter
Gunung Ile Lewotolok Erupsi. (Foto: PVMBG)
LEMBATA - Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, meletus lagi pada Minggu (25/2/2024), sekitar pukul 05.35 WITA pagi, disertai lontaran abu vulkanik setinggi 1.000 meter di atas kawah.

Petugas pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Ile Lewotolok Stanislaus Ara Kian mengatakan, kolom abu letusan teramati berwarna kelabu tebal condong ke arah Barat.

"Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 35,5 milimeter dan durasi 85 detik," ungkap Ara Kian dalam keterangannya, Minggu (25/2/2023).

BACA JUGA:

Aktivitas Gunung Ile Lewotolok Meningkat, Gempa Embusan 335 Kali Sehari Disertai Gemuruh 

Sebelumnya, Sabtu (24/2/2024), Pos PGA Ile Lewotolok mencatat gunung tersebut mengalami 15 kali gempa letusan sepanjang periode pengamatan pukul 00.00-24 WITA.

Terekam pula sembilan kali gempa guguran, 362 kali gempa hembusan, 18 kali gempa fase banyak, satu kali gempa vulkanik dangkal, dan satu kali gempa vulkanik dalam.

 BACA JUGA:

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekomendasikan masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di dalam radius 2 kilometer dari pusat aktivitas vulkanik Gunung Ile Lewotolok.

Sesuai rekomendasi PVMBG pula, Ara Kian mengingatkan masyarakat yang bermukim di lembah atau lereng agar mewaspadai potensi mengalirnya lava panas ataupun banjir lahar dari sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Ile Lewotolok.

