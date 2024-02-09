Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Aktivitas Vulkanik Gunung Lewotobi Laki-laki Menurun

Ponsius Econg , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |17:54 WIB
Aktivitas Vulkanik Gunung Lewotobi Laki-laki Menurun
Gunung Lewotobi laki-laki erupsi (foto: dok ist)
FLORES TIMUR - Aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai berkurang pada Jumat (9/2/2024) hari ini.

Pantauan pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Lewotobi Laki-laki di Kecamatan Wulanggitang, tercatat cuma 1 kali gempa letusan, 7 kali gempa guguran dan 7 frekuensi rendah, selama periode pukul 00.00-06.00 WITA.

Penampakan gunung secara visual jelas hingga berkabut 0-II. Asap kawah tidak teramati dan aliran lava tampak mengarah ke Timur Laut sejauh 4,1 kilometer dari pusat erupsi.

Lanjut pada pukul 06.00-12.00 WITA, gunung setinggi 1.584 meter dpl tersebut hanya mengalami 6 kali gempa guguran, 4 kali frekuensi rendah, dan hybrid atau fase banyak 1 kali.

Secara visual, gunung jelas hingga berkabut 0-II. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas sedang, tinggi 20-50 meter di atas puncak kawah.

Kepala PGA Lewotobi Laki-laki, Herman Yosef Mboro mengatakan, pihaknya mengimba masyarakat tetap mengikuti rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Halaman:
1 2
      
