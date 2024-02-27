Lagi, Petugas Linmas Pemilu 2024 di Pasuruan Meninggal Dunia

PASURUAN - Lagi, seorang petugas Linmas di Kota Pasuruan, Jawa Timur, meninggal dunia, usai menjalankan tugasnya menjaga TPS pada Pemilu 2024 yang digelar 14 Februari 2024.

Suasana duka menyelimuti rumah M Muklas, seorang petugas Linmas Pemilu 2024 yang berada di Jalan Kolonel Sugiono, Gang 1, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (27/2/2024) pagi.

Sejumlah orang mendatangi rumah bapak dua anak itu untuk bertakziah, usai mendapat kabar kerabatnya telah meninggal dunia.

Muklas salah satu petugas Linmas yang berjaga di TPS 01 Kelurahan Trajeng, Kecamatan setempat.

Menurut sang istri, sejak hari perhitungan suara Pemilu 2024, pada 14 Februari 2024, Muklas sudah merasa sangat kelelahan dan sempat mendapat pengobatan di klinik terdekat.

Namun, kondisinya pria berumur 52 tahun dan dibawa ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Dokter Sudarsono, Kota Pasuruan, guna mendapatkan perawatan intensif.

Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, akhirnya kakek dengan satu cucu itu menghembuskan nafas terakhir pada Senin 26 Februari 2024, malam.

"Dari keterangan dokter, petugas Linmas itu mengalami penyempitan jantung akibat kelelahan," ujar Julaika, selaku istri Muklas.