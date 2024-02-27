Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Lagi, Petugas Linmas Pemilu 2024 di Pasuruan Meninggal Dunia

Jaka Samudra , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |12:12 WIB
Lagi, Petugas Linmas Pemilu 2024 di Pasuruan Meninggal Dunia
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

PASURUAN - Lagi, seorang petugas Linmas di Kota Pasuruan, Jawa Timur, meninggal dunia, usai menjalankan tugasnya menjaga TPS pada Pemilu 2024 yang digelar 14 Februari 2024.

Suasana duka menyelimuti rumah M Muklas, seorang petugas Linmas Pemilu 2024 yang berada di Jalan Kolonel Sugiono, Gang 1, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (27/2/2024) pagi.

Sejumlah orang mendatangi rumah bapak dua anak itu untuk bertakziah, usai mendapat kabar kerabatnya telah meninggal dunia.

Muklas salah satu petugas Linmas yang berjaga di TPS 01 Kelurahan Trajeng, Kecamatan setempat.

Menurut sang istri, sejak hari perhitungan suara Pemilu 2024, pada 14 Februari 2024, Muklas sudah merasa sangat kelelahan dan sempat mendapat pengobatan di klinik terdekat.

Namun, kondisinya pria berumur 52 tahun dan dibawa ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Dokter Sudarsono, Kota Pasuruan, guna mendapatkan perawatan intensif.

Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, akhirnya kakek dengan satu cucu itu menghembuskan nafas terakhir pada Senin 26 Februari 2024, malam.

"Dari keterangan dokter, petugas Linmas itu mengalami penyempitan jantung akibat kelelahan," ujar Julaika, selaku istri Muklas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement