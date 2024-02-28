Bus Terbalik dan Jatuh dari Jembatan, 31 Orang Tewas dan 10 Terluka

Bus terbalik dan jatuh dari jembatan tewaskan 31 orang (Foto: Reuters)

MALI - Tiga puluh satu orang tewas setelah sebuah bus terbalik dan jatuh dari jembatan di Mali pada Selasa (27/2/2024).

Bus tersebut sedang dalam perjalanan ke negara tetangga Burkina Faso dari kota Kenieba di Mali ketika berbelok dari jembatan yang melintasi sungai Bagoe.

Setidaknya sepuluh orang lainnya terluka, beberapa di antaranya menderita luka serius.

Pejabat setempat mengatakan kemungkinan penyebabnya adalah kegagalan pengemudi mengendalikan kendaraannya.

Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 17.00 waktu setempat (17.00 GMT).

"Sebuah bus yang meninggalkan komune Kenieba menuju Burkina Faso terjatuh dari jembatan. Kemungkinan penyebabnya adalah pengemudi kehilangan kendali atas kendaraannya," kata kementerian transportasi dalam sebuah pernyataan, dikutip BBC.

Ia menambahkan bahwa para korban termasuk warga Mali dan warga negara dari wilayah lain di Afrika Barat.