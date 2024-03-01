Selain Hak Angket Pemilu 2024, Rakyat Banten Desak Pemerintah Turunkan Harga Pangan

SERANG - Gerakan Rakyat Banten Peduli Demokrasi mendorong agar DPR RI menggulirkan hak angket kecurangan pemilu 2024.

Hal itu disampaikan mereka dalam pernyataan sikap yang dilakukan di Pondok Pesantren Salafiyah Al- Idrisiyah, Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Jumat (1/3/2024).

"Kami menyatakan sikap dan mendorong agar DPR menggulirkan hak angket kecurangan Pemilu 2024,"kata Ketua Gerakan Rakyat Banten Peduli Demokrasi saat deklarasi.

Dalam kesempatan tersebut, mereka juga mendesak agar pemerintah segera menurunkan harga bahan pokok di Kota Serang. "Kita minta harga bahan pokok juga diturunkan," katanya.

Acara pernyataan sikap dihadiri oleh puluhan masyarakat dan mahasiswa. Mereka sepakat agar DPR segera menggulirkan hak angket kecurangan pemilu 2024.

