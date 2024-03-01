Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Remaja Wanita Dibully di Batam, 4 Terduga Pelaku Ditangkap

Gusti Yennosa , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |18:32 WIB
Viral Remaja Wanita Dibully di Batam, 4 Terduga Pelaku Ditangkap
Viral bullying di Batam (Foto: Tangkapan layar media sosial/Gusti Yennosa)
A
A
A

BATAM - Video perundungan dan penganiayaan anak di bawah umur beredar luas di Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam video yang berdurasi dua menit lebih terlihat dua anak yang masih di bawah umur dianiaya secara kejam oleh teman-temannya.

Video penganiayaan dua anak yang masih berumur 15 dan 17 tahun yakni SU dan IR, warga Tanjung Uma, Kota Batam menghebohkan kota Batam. Pasalnya, dalam video yang berdurasi dua menit lebih mempertontonkan adegan kejam.

Para pelaku yang juga teman-teman korban menendang dan memukul kedua korban yang yang masih di bawah umur. Selain melakukan penganiayaan para pelaku juga melakukan perundungan terhadap korban.

Setelah video viral, pihak kepolisian langsung melakukan penyidikan dan memanggil pihak korban. Sementara korban didampingi ibunya langsung membuat laporan.

Dari keterangan korban, empat terduga pelaku yakni RS,LS, AR dan SR yang melakukan penganiyaan langsung diamankan pihak kepolisian di beberapa wilayah Kota Batam. Saat ini, para terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Lubuk Baja untuk mengungkap motif penganiayaan ini.

Dari pemeriksaan sementara antara korban dan pelaku anak-anak putus sekolah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bullying di Batam viral Bullying
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184147/bullying-Gb78_large.jpg
Polisi Cek Rekam Medis Korban Usut Dugaan Bullying di SMPN 19 Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/340/3177686/timothy-9Eju_large.jpg
Tragedi Kematian Timothy Anugerah Mahasiswa Unud Diduga Korban Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176206/siswa-rMWf_large.jpg
Siswa SMP Grobogan Tewas dengan Tengkorak Retak, Sempat Dua Kali Diadu Duel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/519/3158628/perundungan-zQRm_large.jpg
Video Perundungan Brutal Gegerkan Bondowoso, 6 Santri  Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/340/3144670/siswa_sd_di_riau_meninggal_disebut_jadi_korban_bully_ini_faktanya-Uboq_large.jpg
Siswa SD di Riau Meninggal Disebut karena Dibully, Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/519/3112661/polisi_tangkap_pelaku_bullying_remaja_cantik_yang_viral_di_malang-EG2a_large.jpg
Polisi Tangkap Pelaku Bullying Remaja Cantik yang Viral di Malang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement