Viral Remaja Wanita Dibully di Batam, 4 Terduga Pelaku Ditangkap

BATAM - Video perundungan dan penganiayaan anak di bawah umur beredar luas di Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam video yang berdurasi dua menit lebih terlihat dua anak yang masih di bawah umur dianiaya secara kejam oleh teman-temannya.

Video penganiayaan dua anak yang masih berumur 15 dan 17 tahun yakni SU dan IR, warga Tanjung Uma, Kota Batam menghebohkan kota Batam. Pasalnya, dalam video yang berdurasi dua menit lebih mempertontonkan adegan kejam.

Para pelaku yang juga teman-teman korban menendang dan memukul kedua korban yang yang masih di bawah umur. Selain melakukan penganiayaan para pelaku juga melakukan perundungan terhadap korban.

Setelah video viral, pihak kepolisian langsung melakukan penyidikan dan memanggil pihak korban. Sementara korban didampingi ibunya langsung membuat laporan.

Dari keterangan korban, empat terduga pelaku yakni RS,LS, AR dan SR yang melakukan penganiyaan langsung diamankan pihak kepolisian di beberapa wilayah Kota Batam. Saat ini, para terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Lubuk Baja untuk mengungkap motif penganiayaan ini.

Dari pemeriksaan sementara antara korban dan pelaku anak-anak putus sekolah.