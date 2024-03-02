Produk UMKM Kembali Ramaikan Gelaran F1 Poweboat Danau Toba 2024

JAKARTA-Ratusan produk hasil Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari sejumlah daerah Provinsi Sumatra Utara siap meramaikan gelaran Pertamina F1 Powerboat Danau Toba 2024 di Balige, Toba, yang digelar pada 2-3 Maret 2024. Ditemui di Balige, Jumat (1/3/2024), Staff Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Utara Jose Saragih mengatakan bahwa pihaknya membawa berbagai produk dari mitra UMKM Kota Medan.

“Kami membawa produk-produk UMKM mitra kami dari Kota Medan, Sibolga dan Dairi. Untuk kota Medan sendiri ada sekitar 40 produk yang dititipkan di booth Bank Indonesia, belum dari daerah lainnya,” ujarnya.

Pada gelaran balap Formula 1 2024, BI dikatakannya tidak menghadirkan langsung pelaku UMKM di lokasi acara, namun memfasilitasi berbagai produk yang dihasilkan untuk bisa dipamerkan dan dipasarkan pada para pengunjung F1 Powerboat Danau Toba 2024. Jose mengungkapkan, berdasarkan pengalaman penyelenggaraan tahun sebelumnya, produk-produk UMKM yang laris adalah dari jenis makanan siap saji dan handycraft mungil.

Dia pun optimistis penjualan produk UMKM binaan Bank Indonesia di 2024 akan lebih laris karena pembatasan yang diterapkan panitia akan lebih longgar. “Kabarnya pembatasan hanya sampai jam satu siang. Jadi, akan banyak pengunjung yang bisa masuk ke area ini,” tuturnya.

Sementara itu, pelaku UMKM Ulos, Embun boru Hutagaol mengatakan, event F1 Powerboat Danau Toba 2024 membawa banyak peluang baru bagi warga setempat. Dia mencontohkan dirinya sendiri yang mulai meningkatkan jenis usahanya dari sebelumnya menjual hanya kopi dan snack menjadi menjual Ulos.