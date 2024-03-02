Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Gunung Marapi Meletus, Keluarkan Volcanic Glow hingga Bandara Minangkabau Ditutup

Sabtu, 02 Maret 2024 |05:19 WIB
5 Fakta Gunung Marapi Meletus, Keluarkan <i>Volcanic Glow</i> hingga Bandara Minangkabau Ditutup
A
A
A

JAKARTA - Gunung Marapi kembali meletus pada Kamis (29/2/2024) malam. Pancaran cahaya “volcanic glow” berwarna jingga-kemerahan dari akitivitas vulkanik gunungapi berketinggian 2.981 mdpl itu terlihat dari segala penjuru.

Berikut Fakta yang berhasil dihimpun:

1. Volcanic Glow

Volcanic Glow sendiri adalah istilah vulkanologi yang berarti cahaya yang diakibatkan panas dari magma yang keluar ke permukaan kemudian membakar udara di sekitar sehingga tampak terang.

2. Pertanda Energi Gunung Segera Habis

Ahli Vulkanologi Pusat Vukanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dr. Devy Kamil Syahbana mengatakan bahwa fenomena itu dapat diindikasikan adanya sistem terbuka, yang mana dengan begitu maka magma dapat dengan mudah naik ke permukaan.

Diharapkan hal itu menjadi pertanda energi dapat berangsur dikeluarkan dan cepat habis.

“(Fenomena-red) Ini volcanic glow, cahaya yang diakibatkan panas dari magma yang keluar permukaan, membakar udara di sekitar, sehingga tampak terang. Ini mengindikasikan sistem terbuka, dengan sistem terbuka, magma bisa dengan mudah naik ke permukaan, mudah-mudahan saja dengan cara seperti itu energinya cepat habis,” jelas Devy dalam keterangan tertulis.

3. Abu Vulkanik Sampai di Minangkabau

Erupsi Gunungapi Marapi yang kembali terjadi hari ini telah menyemburkan abu vulkanik dan terbawa angin mengarah ke wilayah Padang Pariaman hingga menyentuh Bandara Internasional Minangkabau.

Halaman:
1 2
      
