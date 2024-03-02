Genap Berusia 46 tahun, Jasa Marga Terus Berikan Kontribusi Berkelanjutan untuk Negeri

JAKARTA-PT Jasa Marga (Persero) Tbk merayakan ulang tahun ke-46 pada 1 Maret 2024 dengan mengusung tema “Kontribusi Berkelanjutan Untuk Negeri”. Tema ini diusung sebagai cerminan kerja nyata Jasa Marga yang terus menunjukkan konsistensinya dalam menjalankan roda bisnisnya yang berdasarkan aspek-aspek keberkelanjutan untuk Indonesia.

Acara Puncak HUT Ke-46 Jasa Marga, Roadster Festival 2024 diselenggarakan pada Jumat (01/03) di Jakarta dan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Jasa Marga diantaranya Komisaris Utama Mohammad Zainal Fatah, Komisaris Raja Erizman, Komisaris Independen Chandra Wijaya, Komisaris Independen Marsetio, Komisaris Independen Seppalga Ahmad serta Direktur Utama Subakti Syukur, Direktur Operasi Fitri Wiyanti, Direktur Pengembangan Usaha M. Agus Setiawan, Direktur Human Capital & Transformasi Bagus Cahya A.B, Direktur Bisnis Reza Febriano dan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Pramitha Wulanjani. Turut hadir Asisten Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Kementerian BUMN Muhammad Rizal Kamal yang hadir dalam sesi peluncuran Jasa Marga AKHLAK Space.

Komisaris Utama Jasa Marga, Mohammad Zainal Fatah, dalam sambutannya mengatakan bahwa perayaan HUT Ke-46 ini bukan sekadar angka namun menjadi cerminan dari tekad dan semangat Roadster Jasa Marga untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi positif. Ia juga mengapresiasi seluruh Roadster Jasa Marga yang telah memberikan pelayanan terbaik, ia berharap Roadster Jasa Marga dapat terus meningkatkan kinerja sehingga dapat menghadapi tantangan di tahun 2024 dengan lebih baik.

“Tidak hanya itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah, Mitra Bisnis, Investor dan masyarakat luas yang telah berkolaborasi dalam perjalanan Jasa Marga selama 46 tahun. Kepercayaan yang telah diberikan kepada Jasa Marga tentu menjadi landasan kami dalam memberikan pelayanan terbaik. Momen ini akan kami gunakan sebagai refleksi atas capaian yang telah diraih serta menjadi pengingat untuk seluruh karyawan Jasa Marga Group dalam menjaga kinerja berlandaskan tata nilai AKHLAK serta dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap proses bisnisnya,” ujar Fatah.