Kronologi Dugaan Perundungan dan Perkelahian Pelajar di Malang yang Bikin Heboh

MALANG - Aksi perundungan atau bullying yang sempat beredar di media sosial (medsos) menghebohkan warga Kota Malang. Warga sekitar lokasi kejadian mengakui bila peristiwa perundungan dan bullying yang videonya tersebar di media sosial memang terjadi di Perumahan Janti Barat Blok A RT 8 RW 8, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Pantauan MPI di lokasi kejadian pada Sabtu (2/3/2024), memang cukup sepi, karena lokasinya di gang buntu. Meski sepi memang di sekitar lokasi ada beberapa rumah yang dihuni. Bahkan tak jauh dari lokasi perundungan itu juga ada rumah kos putri.

Ketua RT 8 RW 8 Chandra Seputro membenarkan, memang ada kejadian perundungan dan perkelahian yang terjadi di kompleks perumahannya. Saat itu memang ia mendapat laporan dari warganya ada peristiwa perundungan.

"Kejadiannya itu jam 11-an siang, Jumat kemarin (1/3/2024), sebelum salat Jumat, saat itu warga kan melihat ada ramai-ramai, terus ngecek di CCTV. Ketika didatangi ternyata bubar, tapi memang ada perisitiwa itu," ucap Chandra Saputro, ditemui di lokasi kejadian, yang berada tak jauh dari rumahnya.

Warga dikatakan Chandra, awalnya memang sudah curiga ada aktivitas segerombolan pelajar yang masih remaja masuk perumahan. Saat itu bahkan karena ramai-ramai, ada seorang warga yang mengusir aktivitas para pelajar di tengah perumahan. Para pelajar ini akhirnya berjalan menuju ke barat, dengan jarak sekitar 10 meter.

"Karena mereka itu kan ramai-ramai mengganggu, sama ibu-ibu yang di pojokan itu diusir. Terus anak kos akhirnya juga keluar semua. Mereka akhirnya ke sana (berjalan ke arah barat). Akhirnya dipukuli di lokasi yang viral itu," ujarnya.

Setelah itu mereka berjalan ke selatan dari lokasi, hingga akhirnya bubar, karena ada warganya mengingatkan untuk salat jumat hingga akhirnya bubar. Setelah itu ia dan warga tak tahu lagi kejadiannya, karena posisi rekaman di CCTV hanya terdeteksi di lingkungannya.

"Karena memang kan siswa mereka itu kan diperbolehkan keluar sekolah, karena tidak punya masjid. Otomatis kalau jumatan kan keluar di situ," tukasnya.

Sebelumnya video viral peristiwa diduga bullying terjadi di Kota Malang. Video itu terlihat sekumpulan remaja tengah berjalan dan terjadi beberapa pemukulan ke salah satu pelajar.

Para pelajar ini tampak leluasa melakukan aksinya karena situasi di sekitar sepi. Terlihat ada dua sampai tiga pelajar yang melakukan aksi perundungan dengan menendang dan memukul ke satu pelajar tersebut.