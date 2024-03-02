Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Polisi Gerebek Panti Pijat di Sukabumi, Terapis Ditangkap dalam Kondisi Bugil

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |12:34 WIB
Polisi Gerebek Panti Pijat di Sukabumi, Terapis Ditangkap dalam Kondisi Bugil
Foto: Dharmawan Hadi
A
A
A

SUKABUMI - Satreskrim Polres Sukabumi Kota dalam melaksanakan razia atau Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) mengamankan 10 pemuda dan pemudi di salah satu lokalisasi panti pijat di Jalan A Yani, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. 

Kesepuluh orang tersebut ditangkap polisi karena diduga terlibat dalam kasus prostitusi berkedok panti pijat. Dalam razia yang menjelang bulan suci Ramadan tersebut, 1 terapis ditemukan polisi sedang melayani tamu dalam keadaan tidak mengenakan pakaian.  

BACA JUGA:

Tiga Hari Razia, Puluhan Motor Knalpot Brong Diamankan Polisi di Tangerang 

Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Ari Setyawan Wibowo melalui Kasat Reskrim, AKP Bagus Panuntun membenarkan pihaknya telah mengamankan 10 orang yang diduga terlibat dalam kasus prostitusi berkedok panti pijat tersebut.

"Memang betul, pada hari Selasa (27/2/2024) sekira pukul 19.00 WIB, kami berhasil mengamankan 10 orang yang diduga terlibat dalam kasus prostitusi berkedok panti pijat di salah satu tempat pijat di Cikole Sukabumi," ujar Bagus kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (2/3/2024).

BACA JUGA:

Razia Parkir Liar, Puluhan Motor di Pasar Tanah Abang Diangkut Petugas 

Lebih lanjut Bagus mengatakan, saat ini kesepuluh orang tersebut telah diamankan di Mapolres Sukabumi Kota untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan terkait adanya dugaan kasus prostitusi yang terselubung dalam kegiatan panti pijat.

"Jadi pengungkapan kasus dugaan prostitusi berkedok panti pijat ini dilakukan saat kami menggelar KRYD dalam rangka menciptakan kondusifitas kamtibmas menjelang bulan suci Ramadhan," ujar Bagus menerangkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/519/3075770/puluhan_muda_mudi_terjaring_razia-rFic_large.jpg
Puluhan Muda-Mudi di Bojonegoro Diamankan Petugas Saat Asyik Indehoy di Homestay 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/338/3022194/pesta-miras-dan-kumpul-kebo-di-indekos-belasan-muda-mudi-di-ciawi-digerebek-polisi-aU08CZP6Hg.jpg
Pesta Miras dan Kumpul Kebo di Indekos, Belasan Muda-Mudi di Ciawi Digerebek Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/519/3019436/polisi-gerebek-pabrik-minyak-goreng-curah-ilegal-di-malang-ratusan-liter-diamankan-RfHB0QMNTd.jpg
Polisi Gerebek Pabrik Minyak Goreng Curah Ilegal di Malang, Ratusan Liter Barbuk Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/338/3015079/polisi-gerebek-kontrakan-di-kemang-bogor-2-pemuda-diduga-gengster-diamankan-R6oiXjXBnH.jpg
Polisi Gerebek Kontrakan di Kemang Bogor, 2 Pemuda Diduga Gengster Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/338/3014612/polisi-gerebek-kontrakan-pengoplosan-gas-subsidi-di-bogor-ayah-anak-ditangkap-PF8T0ndgzI.jpg
Polisi Gerebek Kontrakan Pengoplosan Gas Subsidi di Bogor, Ayah-Anak Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/338/2978640/gerebek-rumah-diduga-dukun-santet-di-ciputat-polisi-sita-2-senpi-revolver-rUYrU9S5mM.jpg
Gerebek Rumah Diduga Dukun Santet di Ciputat, Polisi Sita 2 Senpi Revolver
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement