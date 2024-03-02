Diserang OTK dengan Senjata Tajam, Rumah Ketua PPK Cibeureum Sukabumi Rusak

SUKABUMI - Rumah Ketua Penyelenggara Pemilihan Kecamatan (PPK) Cibereum, Aden Badri dirusak oleh Orang Tidak Kenal (OTK). Kaca jendela bagian depan rumahnya hancur berkeping-keping yang diduga dipecahkan menggunakan senjata tajam.

Informasi yang dihimpun, rumah yang berlokasi di Jalan Selakaso Kulon, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, diserang OTK pada Sabtu (2/3/2024) dini hari. Sebanyak 6 bidang kaca jendela dan pintu milik Aden, hancur berserakan di lantai depan rumah.

Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Ari Setyawan Wibowo membenarkan adanya peristiwa nahas yang menimpa rumah Ketua PPK Cibereum, Aden Badri. Menurutnya, penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota telah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan sedang melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus tersebut.

BACA JUGA:

“Betul, tadi malam itu yang ada anaknya, tahu-tahu ada yang merusak rumahnya mecahin kaca, merusak kaca,” ujar Ari yang dihubungi MNC Portal Indonesia melalui sambungan telepon.

Lebih lanjut Ari mengatakan, penyidik Satreskrim telah memeriksa beberapa saksi dan telah mengumpulkan barang bukti di sekitar TKP untuk mengungkap pelaku di balik perusakan rumah Ketua PPK Cibereum tersebut.