HOME NEWS SUMSEL

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Dokter di Palembang Naik ke Tahap Penyidikan

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |14:34 WIB
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Dokter di Palembang Naik ke Tahap Penyidikan
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

PALEMBANG - Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter Rumah Sakit Medika Jakabaring terhadap istri pasien, terus bergulir. Kini penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumsel menaikkan kasusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan. 

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Pol M Anwar Reksowidjojo mengatakan bahwa dari sejumlah saksi-saksi yang sudah diperiksa, penyidik menaikkan perkara dugaan pelecehan seksual dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.

Meski sudah naik ke penyidikan, Anwar menegaskan penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual oknum dokter RS Bunda Medika Jakabaring.

"Belum ada tersangka, karena kami masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Karena untuk membuat terang suatu tindak pidana kami mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi, sesuai dengan sangkaan pasal yang dilaporkan pelapor," jelasnya.

Ditambahkan Anwar, tingkat penyidikan dilakukan untuk menemukan tersangka dalam suatu tindak pidana dengan mengumpulkan barang bukti dan pendalaman. 

“Bukti awal yang sudah kami dapatkan adalah bukti yang ada di TKP, adanya laporan polisi, kemudian keterangan saksi dan para pihak serta saksi ahli yang juga akan dimintai keterangannya," katanya.

Dalam kasus dugaan pelecehan seksual ini, sedikitnya penyidik sudah memeriksa sembilan orang saksi untuk naik ke tahap sidik, penyidik sudah melakukan gelar perkara.

4 Fakta Dugaan Pelecehan Oknum Dokter pada Istri Pasien, Disuntik Vitamin 

"Dalam perkembangannya kedepan jika penyidik sudah menemukan tersangka juga akan dilakukan gelar perkara. Dari hasil visum korban memang ada bekas luka, kemudian bekas suntikan ini juga salah satu alat bukti kita," katanya. 

Diberitakan sebelumnya, Polda Sumsel menerima laporan dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter spesialis Ortopedi berinisial MY di salah satu rumah sakit swasta di Palembang. 

Korban berinisial TAF (22) diketahui pasien terduga pelaku. Perbuatan tak senonoh tersebut terjadi pada Rabu (20/12/2023) lalu sekitar pukul 22:30 WIB. Kasus itu dilaporkan ke Polda Sumsel keesokan harinya.

