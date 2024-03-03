Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pesawat Militer AS Mulai Jatuhkan Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Lewat Udara

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |15:12 WIB
Pesawat Militer AS Mulai Jatuhkan Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Lewat Udara
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA - Tiga pesawat kargo militer Amerika Serikat (AS) mulai memberikan bantuan makanan lewat udara ke Jalur Gaza yang terkepung pada Sabtu (2/3/2024), kata seorang pejabat AS. Hal itu dilakukan ketika wilayah pesisir tersebut menghadapi krisis kemanusiaan yang semakin parah setelah perang berkecamuk selama berbulan-bulan. 

“Kami melakukan gabungan penerjunan bantuan kemanusiaan ke Gaza yang melibatkan tiga pesawat C-130 Angkatan Udara AS untuk memberikan “bantuan kepada warga sipil yang terkena dampak konflik yang sedang berlangsung,” kata seorang pejabat Komando Pusat AS kepada AFP tanpa mau disebutkan namanya. 

Pesawat-pesawat tersebut menjatuhkan “66 paket makanan halal” pada Sabtu sore waktu setempat, kata pejabat tersebut, sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.  

Presiden Joe Biden mengumumkan pada hari sebelumnya bahwa AS akan mulai mengirimkan pasokan bantuan dari udara ke Gaza, setelah lebih dari 100 warga Palestina tewas di tengah pendistribusian bantuan pada Kamis, (29/2/2024). 

Biden mendorong Israel untuk mengurangi korban sipil dan mengizinkan bantuan masuk, meskipun pada saat yang sama ia juga mempertahankan bantuan militer untuk sekutu utama AS tersebut. 

Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby, mengatakan pada Jumat, (1/3/2024) bahwa AS berencana untuk memasok bantuan lewat udara yang akan berlangsung selama beberapa minggu. Dia menggambarkan hal itu sebagai “operasi militer yang sulit” yang memerlukan perencanaan yang cermat oleh Pentagon demi keselamatan warga sipil Gaza dan personel militer AS.  

(Rahman Asmardika)

      
