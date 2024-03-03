Advertisement
HOME NEWS JATIM

Dua Kali Keluarkan Abu Vulkanik, Gunung Semeru Erupsi 35 Kali dan Masih Berstatus Siaga

Minggu, 03 Maret 2024 |10:40 WIB
Dua Kali Keluarkan Abu Vulkanik, Gunung Semeru Erupsi 35 Kali dan Masih Berstatus Siaga
Gunung Semeru (Foto: PVMBG)
A
A
A

 

LUMAJANG - Gunung Semeru kembali erupsi sepanjang Minggu dini hari (3/3/2024). Dua kali erupsi tercatat di seismograf pada pukul 00.13 WIB, dan pukul 05.16 WIB, dengan mengeluarkan abu vulkanik.

Tapi tinggi kolom abu vulkanik gunung setinggi 3.676 Mdpl itu tak terlihat Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Semeru, karena pemandangan terhalang kabut. Dari catatan petugas Pos PGA Semeru erupsi pada pukul 00.13 WIB, erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 134 detik.

"Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 156 detik," kata Ghufron Alwi, petugas Pos PGA dikonfirmasi pada Minggu (3/3/2024).

Ghufron mencatat, bila selama pantauan sepanjang hari Minggu pukul 00.00 - 06.00 WIB, gunung di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, terjadi 35 kali gempa letusan atau erupsi, dengan amplitudo 12-22 mm, dan lama gempa 69-170 detik.

"Terjadi 2 kali gempa guguran dengan amplitudo 2-7 mm dan lama gempa 58-67 detik. 7 kali gempa hembusan dengan amplitudo 3-8 mm, dan lama gempa 46-58 detik," jelasnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
