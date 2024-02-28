Advertisement
HOME NEWS JATIM

2 Kali Semburkan Abu Vulkanik, Gunung Semeru Alami 28 Kali Gempa Erupsi

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |09:01 WIB
2 Kali Semburkan Abu Vulkanik, Gunung Semeru Alami 28 Kali Gempa Erupsi
Gunung Semeru (Foto: Avirista M)
LUMAJANG - Gunung Semeru kembali memuntahkan material vulkaniknya selama dua kali dalam 8 jam terakhir. Dua kali aktivitas vulkanik berupa erupsi mengeluarkan abu vulkanik terjadi pada Selasa tengah malam dan Rabu pagi (28/2/2024).

Dari informasi yang dihimpun, pada Selasa tengah malam (27/2/2024), Gunung Semeru erupsi pukul 22.40 WIB. Erupsi dengan mengeluarkan abu vulkanik itu teramati muncul dari atas puncak kawah, dengan ketinggian 800 meter dari puncak.

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya dan barat. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 130 detik," ungkap Ghufron Alwi, petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Semeru.

Sementara itu, erupsi kedua terjadi pada Rabu pukul 06.19 WIB. Pada erupsi kali ini, abu vulkanik keluar setinggi 900 meter dari atas puncak kawah dan teramati jelas dari pandangan visual di Pos PGA Semeru.

"Awan abu bergerak ke arah barat, abu vulkanik teramati berwarna putih hingga abu-abu. Intensitas abu vulkanik terpantau tebal. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm, dan durasi maksimum 125 detik," ujar Liswanto, petugas PGA yang melaporkan.

Tercatat selama enam jam pengamatan sejak pukul 00.00 - 06.00 WIB, Rabu pagi, Liswanto menyebut, asap kawah dari gunung berapi yang berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang, ini tidak teramati. Arah angin ke selatan, dengan suhu udara sekitar 23 - 25 derajat Celcius.

"Untuk pengamatan kegempaan, terjadi 28 kali gempa letusan/erupsi dengan amplitudo 11-22 mm, dan lama gempa 70-125 detik, serta 1 kali gempa guguran dengan amplitudo 4 mm dan lama gempa 45 detik," ungkap Liswanto, kembali.

