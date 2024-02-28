Gempa Guncang Subang Jawa Barat, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berkekuatan Magnitudo 2,9 mengguncang Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Rabu (28/2/2024) pagi.

"Mag:2.9, 28-Feb-24 07:48:09 WIB, Lok:6.70 LS, 107.63 BT (Pusat gempa berada di darat 20 km Barat Daya Kab. Subang), Kedalaman:6 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG menjelaskan, gempa yang berpusat di darat itu turut dirasakan dengan skala MMI II-III di Subang.

Hingga berita ini ditayangkan belum diketahui dampak gempa bumi yang dihasilkan.

(Arief Setyadi )