INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Letusan 600 Meter di Atas Puncak

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |09:22 WIB
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Letusan 600 Meter di Atas Puncak
Gunung Semeru (Foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Semeru mengalami erupsi pagi ini, Selasa (20/2/2024), pukul 08.46 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi kolom letusan 600 meter di atas puncak.

Gunung Semeru yang secara administratif terletak dalam dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur itu masih berstatus siaga atau level III.

“Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Selasa, 20 Februari 2024, pukul 08:46 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 600 m di atas puncak (± 4276 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Liswanto dalam keterangannya.

Sementara itu, Liswanto mengatakan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah utara. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Lebih lanjut, Liswanto mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

“Tidak beraktivitas dalam radius 5 Km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar),” katanya.

