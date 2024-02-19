Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gunung Semeru Tiga Kali Erupsi Pagi Ini, Letusan 1.000 Meter di Atas Puncak

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |07:52 WIB
Gunung Semeru Tiga Kali Erupsi Pagi Ini, Letusan 1.000 Meter di Atas Puncak
Gunung Semeru erupsi. (Foto: PVMBG)
JAKARTA - Gunung Semeru mengalami tiga kali erupsi dini hari hingga pagi ini, Senin (19/2/2024), yakni pukul 00.36 WIB, 04.56 WIB, dan 06.15 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi kolom letusan terakhir tercatat 1.000 meter di atas puncak.

Gunung Semeru yang secara administratif terletak dalam dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur itu masih berstatus siaga atau level III.

 BACA JUGA:

“Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Senin, 19 Februari 2024, pukul 06:15 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 1000 m di atas puncak (± 4676 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Mukdas Sofian dalam keterangannya.

Sementara itu, Mukdas mengatakan abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Lebih lanjut, Mukdas mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

BACA JUGA:

Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Letusan 1000 Meter di Atas Puncak 

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

“Tidak beraktivitas dalam radius 5 Km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar),” katanya.

