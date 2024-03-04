Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Para Ilmuwan Berhasil Pecahkan Misteri di Balik Gurun Pasir Terbesar di Bumi

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |17:40 WIB
Para Ilmuwan Berhasil Pecahkan Misteri di Balik Gurun Pasir Terbesar di Bumi
Para ilmuwan berhasil pecahkan misteri gurun pasir terbesar di Bumi (Foto: C BRISTOW)
AFRIKA - Usia salah satu jenis bukit gurun pasir terbesar dan paling kompleks di dunia akhirnya telah terpecahkan untuk pertama kalinya.

Bukit pasir bintang atau bukit pasir piramida diberi nama berdasarkan bentuknya yang khas dan tingginya mencapai ratusan meter.

Mereka ditemukan di Afrika, Asia dan Amerika Utara, serta di Mars. Namun para ahli belum pernah bisa menentukan tanggal kapan mereka terbentuk.

Kini, para ilmuwan telah menemukan bahwa bukit pasir bernama Lala Lallia di Maroko ternyata terbentuk 13.000 tahun yang lalu.

Prof Geoff Duller dari Universitas Aberystwyth, yang menerbitkan penelitian tersebut bersama Prof Charles Bristow di Universitas Birkbeck, mengatakan bukit pasir bintang tercipta karena adanya angin berlawanan yang mengubah arah. Memahami usia mereka membantu para ilmuwan memahami angin tersebut dan mengungkap iklim pada masa itu.

Lala Lallia (nama asli Amazigh yang berarti titik suci tertinggi) terletak di lautan pasir Erg Chebbi di tenggara Maroko. Tingginya 100m dan lebar 700m dengan lengan yang memancar.

Setelah pembentukan awalnya, ia berhenti tumbuh selama sekitar 8.000 tahun dan kemudian berkembang pesat dalam beberapa ribu tahun terakhir.

Biasanya gurun dapat diidentifikasi dalam sejarah geologi bumi, namun bukit pasir bintang belum ada sampai sekarang.

Prof Duller mengatakan hal ini mungkin karena ukurannya yang sangat besar sehingga para ahli tidak menyadari bahwa mereka sedang melihat satu bukit pasir yang berbeda.

