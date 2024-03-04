Surprise! Pria Ini Pergi ke RS untuk Operasi Kantung Empedu, Malah Divasektomi

ARGENTINA – Seorang pria Argentina mendapat kejutan besar dalam hidupnya setelah menjalani apa yang dia pikir sebagai operasi pada kantung empedunya, namun kemudian mengetahui bahwa para dokter malah melakukan vasektomi.

Awal pekan ini, Jorge Baseto yang berusia 41 tahun pergi ke Rumah Sakit (RS) Provinsi Florencio Díaz di Cordoba, Argentina, untuk operasi kandung empedu. Operasi tersebut dijadwalkan pada 28 Februari lalu, namun karena keadaan di luar kendalinya, prosedur Jorge ditunda hingga keesokan harinya.

Dan terjadilah hal yang mengejutkan dalam hidupnya. Pada hari operasi, staf rumah sakit masuk ke kamar pasien, membaringkannya di atas tandu, dan tanpa menanyakan apa pun atau bahkan memeriksa grafiknya, mereka membawanya ke ruang operasi. Para dokter juga tidak repot-repot memeriksa grafiknya, jadi mereka hanya melakukan operasi yang telah mereka jadwalkan hari itu, vasektomi.

Ketika Jorge terbangun dari operasinya, dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi kemudian seorang dokter datang untuk memeriksanya, dan setelah melihat grafiknya, dia memberinya kabar mengejutkan. Yakni dia berhasil menjalani vasektomi, bukan operasi kantung empedu yang dijadwalkan.

Dikutip Oddity Central, Jorge terdiam selama beberapa saat, kemudian ia mulai panik. Namun ia tidak punya banyak waktu untuk itu, karena ia akan segera dijadwalkan untuk menjalani operasi yang seharusnya ia jalani.

Setelah operasi keduanya, Jorge Baseto ingin mengetahui bagaimana kesalahan tersebut terjadi dan apa yang dapat dilakukan untuk membalikkan vasektomi tersebut. Para dokter terus menyalahkan satu sama lain atas kesalahan tersebut.

Mereka juga terus mengatakan kepadanya untuk tidak terlalu dramatis mengenai situasi ini, karena dia masih bisa mengandung anak melalui inseminasi buatan jika dia mau. Sedangkan untuk vasektomi, karena usianya dan ukuran saluran yang terputus, peluang keberhasilannya untuk mengembalikannya seperti semula sangat kecil, jadi tidak ada gunanya mencobanya.