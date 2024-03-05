Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS BALI

Dua Pendaki Hilang di Gunung Batukaru Bali, Ditemukan dalam Keadaan Lemas

I Wayan Diana Putra , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |04:21 WIB
Dua Pendaki Hilang di Gunung Batukaru Bali, Ditemukan dalam Keadaan Lemas
A
A
A

TABANAN - Dua orang pendaki Gunung Batukaru, Tabanan, Bali, hilang. pencarian gabungan dikerahkan, satu korban berhasil ditemukan pada hari Senin sekitar pukul 16.15 Wita dan satu lainnya terlebih dahulu ditemukan turun sendiri dengan kondisi lemas pada hari yang sama pukul 07.30 Wita.

Dua orang pendaki itu hilang pada Minggu sore 3 Maret kemarin setelah memulai pendakian pada pukul 04.00 Wita.

Korban yang bernama Eka Putri Pratiwi dan Sandika dinyatakan hilang saat pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke kantor Basarnas Provinsi Bali setelah mendapatkan komunikasi dari korban lalu tidak bisa dihubungi lagi.

Sebanyak sembilan personil dari Basarnas dikerahkan untuk melaksanakan pencarian hingga pada Senin SAR mengerahkan tim gabungan meliputi pencarian pertolongan Denpasar, Pos SAR Buleleng, SAR Sabhara Polda Bali, Polsek Pupuan, BPBD Tabanan, Potensi SAR SAI Rescue, Potensi Nali Bhuana Rescue, Potensi IOF, pemandu lokal sebanyak dua belas orang, serta masyarakat desa Pujungan.

Akhirnya tim yang terdiri dari warga berhasil menemukan Eka Putri Pratiwi dalam keadaan selamat pada hari Senin.

Lokasi penemuannya berada dua ratus meter dari titik awal keduanya dilaporkan hilang di ketinggian sekitar 1.500 mdpl dengan keadaan selamat, sedangkan teman korban Sandika terlebih dahulu ditemukan, turun sendiri dengan kondisi lemas pada hari yang sama pukul 07.30 Wita.

"Selanjutnya kedua korban dilarikan ke puskesmas agar mendapatkan pertolongan dan dikembalikan ke keluarga masing-masing," kata Koordinator Pos SAR Buleleng, Dudi Librana Marjaya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
