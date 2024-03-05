Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Dua Sopir Truk Ditembak dan Dianiaya OTK di Sumut

Ahmad Ridwan Nasution , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |07:03 WIB
Dua Sopir Truk Ditembak dan Dianiaya OTK di Sumut
Sopir truk diserang OTK di Deliserdang, Sumut (Foto: Ahmad Ridwan Nasution)
A
A
A

DELISERDANG - Dua orang sopir truk bermuatan tanah timbun dianiaya oleh puluhan orang tak dikenal (OTK) dengan menggunakan senapan angin dan senjata tajam di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Akibatnya, korban mengalami luka tembak dan dilarikan ke kilinik terdekat.

Dalam rekaman kamera CCTV, terlihat sejumlah kelompok OTK melakukan sweeping di Jalan Jamin Ginting Kilometer 23, Desa Durin Sembelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deliserdang, pada Minggu 3 Maret 2024.

Dari rekaman kamera CCTV, terlihat sejumlah pemuda menenteng senapan angin dan sejumlah senjata tajam diduga sedang menunggu truk incarannya.

Pada waktu bersamaan melintas dua truk yang membawa muatan tanah timbun yang datang dari arah pancur batu menuju Kota Medan. Kemudian, langsung diberhentikan oleh pelaku dan menembak kaca mobil dengan senapan angin yang mengakibatkan kaca pecah dan mengenai kepala sang sopir.

Setelah bersimbah darah, korban sempat melarikan diri. Namun, para pelaku terus merusak truk yang dikendarai korban.

Saat ini, kedua korban penembakan dan penganiayaan bernama Ivan Sanzes dan Simon Tarigan tengah dalam perawatan medis.

Menurut korban penembakan, tidak mengetahui penyebab mereka diserang oleh sekelompok orang. Atas kejadian ini, kedua korban telah membuat laporan ke Polsek Pancur Batu dan berharap pihak kepolisian segera menangkap para pelaku yang sudah meresahkan.

(Arief Setyadi )

      
