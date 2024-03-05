Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Sopir Mengantuk, 2 Minibus Tabrakan di Nganjuk

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |06:44 WIB
Sopir Mengantuk, 2 Minibus Tabrakan di Nganjuk
Minibus tabrakan di Nganjuk, Jawa Timur (Foto: Mukhtar Bagus)
NGANJUK - Diduga akibat sopir mengantuk, dua buah mobil minibus bertabrakan di jalan raya Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Selasa (5/3/2024) dini hari. Tiga orang yang menderita luka-luka sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Peristiwa kecelakaan ini terjadi di jalan raya Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Arif Setiabudi bertabrakan dengan mobil Panther yang dikemudikan Muhammad Ali, warga Madiun.

Anggota Unit Gakkum Satlantas Polres Nganjuk, Aiptu Agus Sugito mengatakan, awalnya mobil avanza melaju kencang dari Nganjuk ke arah Surabaya.

Lantaran kondisi sopirnya ngantuk, saat melintas di lokasi, tiba-tiba mobil oleng ke kanan hingga bertabrakan dengan mobil Panther yang melaju dari arah berlawanan.

Seketika, kedua kendaraan itu ringsek dan membuat sopir kedua kendaraan dan satu penumpangnya menderita luka-luka.

Kasus kecelakaan tersebut kini sudah ditangani petugas dari Satlantas Polres Nganjuk.

(Arief Setyadi )

      
