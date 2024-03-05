Mencekam, Dua Kelompok Geng Motor Bersajam Bentrok di Deliserdang

DELISERDANG - Dua kelompok pemuda anggota geng motor bersenjata tajam pada Minggu 3 Maret 2024 petang sekira pukul 19.12 WIB terlibat bentrokan di Jalan Sultan Serdang, Desa Penara Kebun, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.

Akibat bentrokan ini, dua orang dikabarkan mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit.

Dalam video amatir warga, terlihat jelas kedua pemuda anggota geng motor saling serang mengunakan batu, senjata tajam dan balok kayu. Sementara di sisi bahu jalan seorang pemuda yang sudah tak berdaya terus dianiaya dan pukul, ditendang serta dibantai dengan mengunakan balok kayu hingga terkapar.

Sedangkan seorang lagi yang sudah terkapar dibuang ke dalam parit milik perkebunan PTPN 2 Tanjung Morawa. Tak tinggal diam, sekelompok pemuda yang merupakan teman korban, langsung melakukan pengejaran dan penyisiran dengan mengunakan senjata tajam di sepanjang Jalan Sultan Serdang, menuju arah Batang Kuis.

Bentrokan kembali berlanjut setelah kedua kubu bertemu di depan kantor Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis. Namun, bentrokan tak berlangsung lama setelah warga menghalau kedua belah pihak.

Mita, salah seorang penguna jalan mengaku sangat ketakutan melihat aksi bentrokan tersebut. Ia mengakui kalau di wilayah tersebut tempat berkumpulnya anak-anak muda untuk melakukan balap liar di hari Minggu sore.