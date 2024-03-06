Perbaiki Mesin Air, Empat Warga Cianjur Tercebur ke Dalam Sumur Setinggi 8 Meter

CIANJUR - Empat orang warga Kampung Panahagan, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, terjebak di dalam sumur sedalam delapan meter, Rabu (6/3/2024).

Kejadian tersebut terjadi seorang pemilik sumur bernama Hada (38), sedang memperbaiki mesin air yang rusak. Namun diduga adanya kandungan beracun di dalam sumur yang terhirup hingga lemas dan terjatuh ke dalam sumur.

Setelah itu, tiga orang tetangga korban bernama Jajang (24), Didin (40) dan Wahab (50) yang akan membantu menolong korban malah ikut terjatuh ke dalam sumur tersebut.

"Awalnya korban lagi benerin mesin air yang rusak, karena ada gas beracun korban terjatuh setelah itu tetangganya berniat membantu dan malah ikut terjatuh ke sumur," tutur Ketua RW Kampung Panahagan, Deni Hamdani kepada wartawan, Rabu (6/3/2024).