HOME NEWS JABAR

Perbaiki Mesin Air, Empat Warga Cianjur Tercebur ke Dalam Sumur Setinggi 8 Meter

Ricky Susan , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |19:15 WIB
Perbaiki Mesin Air, Empat Warga Cianjur Tercebur ke Dalam Sumur Setinggi 8 Meter
Petugas tengah evakuasi korban tercebur sumur (foto: dok ist)
CIANJUR - Empat orang warga Kampung Panahagan, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, terjebak di dalam sumur sedalam delapan meter, Rabu (6/3/2024).

Kejadian tersebut terjadi seorang pemilik sumur bernama Hada (38), sedang memperbaiki mesin air yang rusak. Namun diduga adanya kandungan beracun di dalam sumur yang terhirup hingga lemas dan terjatuh ke dalam sumur.

Setelah itu, tiga orang tetangga korban bernama Jajang (24), Didin (40) dan Wahab (50) yang akan membantu menolong korban malah ikut terjatuh ke dalam sumur tersebut.

"Awalnya korban lagi benerin mesin air yang rusak, karena ada gas beracun korban terjatuh setelah itu tetangganya berniat membantu dan malah ikut terjatuh ke sumur," tutur Ketua RW Kampung Panahagan, Deni Hamdani kepada wartawan, Rabu (6/3/2024).

Cianjur Terjebak Sumur Sumur
