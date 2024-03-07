Panda Merah Ditemukan di Bagasi Bandara Bangkok, 6 Warga India Ditangkap

Panda merah ditemukan di bandara internasional Bangkok yang diduga akan diselundupkan ke luar negeri (Foto: Departemen Bea Cukai Thailand)

BANGKOK - Enam warga negara India telah ditangkap di bandara internasional Bangkok karena berupaya menyelundupkan seekor panda merah dan puluhan hewan lainnya ke luar negeri.

Pejabat bea cukai Thailand mengatakan ular, burung beo, dan biawak termasuk di antara 87 hewan yang disita di Bandara Suvarnabhumi.

Mereka diduga ditemukan di bagasi terdaftar tersangka ketika mencoba terbang ke Mumbai.

Para tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Departemen bea cukai Thailand merilis foto-foto yang menunjukkan panda merah, yakni spesies yang terancam punah di dalam keranjang dan seekor burung beo yang dikurung dalam wadah plastik. Ular-ular itu digulung menjadi satu di dalam tas kain.

Thailand adalah pusat transit utama bagi penyelundup satwa liar. Hewan-hewan tersebut biasanya dijual di Tiongkok dan Vietnam, namun India telah menjadi pasar yang berkembang.

(Susi Susanti)