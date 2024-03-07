Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Api Ile Lewotolok Erupsi Setinggi 600 Meter Disertai 19 Kali Letusan

Joni Nura , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |10:02 WIB
Gunung Api Ile Lewotolok Erupsi Setinggi 600 Meter Disertai 19 Kali Letusan
Gunung Ile Lewotolok Erupsi. (Foto: PVMBG)
LEMBATA - Dalam kondisi Siaga, Gunung Api Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, NTT terus mengalami erupsi setinggi 600 meter dan 19 kali letusan, Kamis (7/3/2024). Selain itu juga masih terlihat adanya aliran material lava dalam radius 500 meter.

Petugas PGA Ili Lewotolok Stanislaus Ara Kian mengatakan, aktivitas vulkanik berupa letusan eksplosif Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata terus berlangsung.

Pagi tadi, gunung kembali erupsi sebanyak 19 kali letusan dengan kolom abu setinggi 600 meter.

“Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah tenggara. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 15.9 mm dan durasi ± 1 menit 10 detik,” ucapnya.

Stanislaus mengatakan, saat terjadi erupsi masih terlihat adanya aliran lava dalam radius 600 meter ke arah tenggara. Warga di kaki gunung diminta selalu waspada terhadap terjadinya guguran awas panas.

