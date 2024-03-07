Gunung Api Ile Lewotolok Erupsi Setinggi 600 Meter Disertai 19 Kali Letusan

LEMBATA - Dalam kondisi Siaga, Gunung Api Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, NTT terus mengalami erupsi setinggi 600 meter dan 19 kali letusan, Kamis (7/3/2024). Selain itu juga masih terlihat adanya aliran material lava dalam radius 500 meter.

Petugas PGA Ili Lewotolok Stanislaus Ara Kian mengatakan, aktivitas vulkanik berupa letusan eksplosif Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata terus berlangsung.

BACA JUGA:

Pagi tadi, gunung kembali erupsi sebanyak 19 kali letusan dengan kolom abu setinggi 600 meter.

“Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah tenggara. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 15.9 mm dan durasi ± 1 menit 10 detik,” ucapnya.

BACA JUGA:

Stanislaus mengatakan, saat terjadi erupsi masih terlihat adanya aliran lava dalam radius 600 meter ke arah tenggara. Warga di kaki gunung diminta selalu waspada terhadap terjadinya guguran awas panas.