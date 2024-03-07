KA Babaranjang Tertimpa Crane Girder Flyover Bantaian Muara Enim yang Ambruk

JAKARTA - Kereta Api Batubara Rangkaian Panjang (KA Babaranjang) tertimpa crane girder pembangunan Flyover Bantaian yang ambruk di Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Kamis (7/3/2024) siang.

Informasi yang diperoleh MNC Portal Indonesia, kereta bernomor seri KA 3051 itu mengalami kecelakaan di sekitar KM 370+0/1 (PJL Bantaian) sekira pukul 11.10 WIB tadi.

Kereta Babaranjang itu dikemudikan oleh Masinis Anjar dan Assisten Masini Sutan. Belum diketahui penyebab robohnya crane girder pembangunan Flyover Bantaian tersebut.

Kecelakaan KA Babaranjang tersebut sudah ditangani petugas.

(Salman Mardira)