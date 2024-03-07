Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

KA Babaranjang Tertimpa Crane Girder Flyover Bantaian Muara Enim yang Ambruk

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |14:53 WIB
KA Babaranjang Tertimpa Crane Girder Flyover Bantaian Muara Enim yang Ambruk
KA Babaranjang tertimba crane girder pembangunan flyover di Muara Enim (Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kereta Api Batubara Rangkaian Panjang (KA Babaranjang) tertimpa crane girder pembangunan Flyover Bantaian yang ambruk di Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Kamis (7/3/2024) siang.

Informasi yang diperoleh MNC Portal Indonesia, kereta bernomor seri KA 3051 itu mengalami kecelakaan di sekitar KM 370+0/1 (PJL Bantaian) sekira pukul 11.10 WIB tadi.

 BACA JUGA:

Kereta Babaranjang itu dikemudikan oleh Masinis Anjar dan Assisten Masini Sutan. Belum diketahui penyebab robohnya crane girder pembangunan Flyover Bantaian tersebut.

Kecelakaan KA Babaranjang tersebut sudah ditangani petugas.

(Salman Mardira)

      
