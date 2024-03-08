Aktif Rangkul Penyandang Disabilitas, Alfamart Raih Fortune Indonesia Change the World: 2023

JAKARTA-Alfability, program Alfamart yang merangkul penyandang disabilitas menjadi karyawan di Alfamart dan anak perusahaannya, mendapatkan penghargaan sebagai Fortune Indonesia Change the World: 2023 dari Fortune Indonesia. Piagam diberikan kepada Human Capital Director, Tri Wasono Sunu di Jakarta, pada malam penghargaan, Kamis (7/3/2024).

Penghargaan kepada Alfamart ini adalah hasil penilaian dari dewan panelis Fortune Indonesia berdasar program perusahaan yang mampu memberikan dampak positif; serta membuka kesempatan baru bagi masyarakat, karyawan, lingkungan yang berdampak nyata. Dalam hal ini Alfability dianggap mampu memberikan kontribusi nyata pada para penyandang disabilitas di Indonesia.

Sunu mengatakan bahwa penghargaan ini adalah sebagai refleksi pengakuan dari stakeholders bahwa kehadiran Alfamart di tengah masyarakat membawa nilai lebih dari sekedar menjalankan bisnis, melainkan bisnis yang berdampak positif.

"Penyandang disabilitas ini sesungguhnya berdaya, mereka bisa berkarya, memberikan yang terbaik di diri mereka dalam pekerjaan, dan itu kami tangkap sebagai potensi. Sehingga Alfamart tidak ragu untuk rangkul mereka menjadi bagian dari karyawan Alfamart," kata Sunu.