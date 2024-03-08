Gunung Ibu Erupsi Siang Ini, Letusan 2000 Meter di Atas Puncak

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami erupsi siang ini, Jumat 8 Maret 2024, pukul 11.41 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi letusan 2000 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Jumat, 08 Maret 2024, pukul 11:41 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 2000 m di atas puncak (± 3325 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, Axl Roeroe dalam keterangannya, Jumat (8/3/2024).

Axl Roeroe mengatakan, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah selatan dan barat daya. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Sementara itu, Axl Roeroe meminta agar masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 2,0 km dan perluasan sektoral berjarak 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas diluar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata),” imbaunya.

(Fakhrizal Fakhri )