Hilang Kontak, Pesawat Smart Air Angkut Sembako dari Tarakan

JAKARTA - Pesawat kargo milik maskapai penerbangan Smart Air belum ditemukan setelah dilaporkan hilang kontak usai lepas landas pada Jumat (8/3/2024) pukul 08.25 Wita.

Humas SAR Tarakan, Burhadi pun membenarkan informasi bahwa pesawat yang mengangkut sembako itu belum ditemukan.

"Iya sementara informasinya belum ditemukan," katanya kepada MNC Portal, Jumat (8/3/2024) sore.

Burhadi menjelaskan, pesawat dengan rute Tarakan - Binuang itu membawa sembako dan dua orang yakni pilot serta co-pilot.

"Info cuman 2 orang pilot dan co-pilot mengangkut sembako mas," katanya.

Berdasarkan informasi yang diterima, saat ini Basarnas Tarakan berkoordinasi dengan Airnav, Polri, dan instansi untuk mencari pesawat hilang kontak tersebut.

(Fakhrizal Fakhri )