Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Spesifikasi Pesawat Malaysia Airlines MH370 yang Hilang Misterius

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |15:48 WIB
Spesifikasi Pesawat Malaysia Airlines MH370 yang Hilang Misterius
Spesifikasi pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang misterius (Foto: EPA/AAP)
A
A
A

MALAYSIA - Sepuluh tahun yang lalu pada tanggal 8 Maret 2014, sebuah penerbangan Malaysia Airlines MH370 menghilang tanpa jejak, menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar.

Melansir AP News, pencarian internasional besar-besaran di Samudera Hindia bagian selatan, tempat jet tersebut diyakini jatuh, tidak menghasilkan apa-apa. Beberapa pecahan kecil kemudian terdampar ke darat, tidak ada mayat atau puing yang ditemukan.

Boeing 777 menghilang dari radar lalu lintas udara 39 menit setelah lepas landas dari Kuala Lumpur ke Beijing pada tanggal 8 Maret 2014.

Setelah beberapa menit, transponder pesawat sistem komunikasi yang mengirimkan lokasi pesawat ke pengontrol lalu lintas udara padam. Radar militer melihat pesawat tersebut berbelok untuk melintasi Laut Andaman sebelum menghilang, dan data satelit menunjukkan pesawat tersebut terbang berjam-jam, mungkin hingga kehabisan bahan bakar.

Pesawat tersebut diyakini jatuh di daerah terpencil di selatan, Samudera Hindia. Teori tentang apa yang terjadi di pesawat berkisar dari pembajakan, hilangnya oksigen di kabin hingga pemadaman listrik.

Namun tidak ada panggilan darurat, tidak ada uang tebusan, tidak ada cuaca buruk, dan tidak ada tanda-tanda kerusakan teknis. Keamanan Malaysia mengidentifikasi semua penumpang di dalam laporan tahun 2018, tetapi tidak mengesampingkan adanya "campur tangan yang sah". Menurut pemerintah Malaysia, seseorang sengaja memutuskan kontak dengan darat dan mengalihkan perhatian pesawat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/205/3189345//music_zone-I6Fc_large.JPG
Music Zone Meriahkan Anjungan Sarinah, Ada Eltasya Natasha-Indahkus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188160//unsoed-nFQZ_large.jpg
Insight Talks Resmi Dibuka di Unsoed, Mahasiswa Dibekali Pengetahuan Deteksi Scam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188095//co_founder_karsa_siber_david_gilbert_hasudungan-iMHV_large.jpg
Awas! Aktivitas Digital Sederhana Ini Bisa Bocorkan Data Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188060//talkshow_insight_talks_di_universitas_jenderal_soedirman_purwokerto-msMl_large.jpg
Modus Scam Makin Canggih, Komdigi Ingatkan Gen Z Wajib Melek Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185400//okezone_raih_penghargaan_media_peduli_museum_di_indonesia_museum_awards_2025-kL6u_large.jpg
Okezone Raih Penghargaan Media Peduli Museum di Indonesia Museum Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179764//campus_connect-PQHi_large.jpg
Okezone Beautyzone Talkshow 'From Passion to Profession' Bahas Tren dan Masa Depan Industri Kecantikan di Unpad!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement