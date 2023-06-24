5 Fakta Pesawat Semuwa Air Jatuh di Papua, Evakuasi Terkendala Cuaca

JAKARTA - Pesawat Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air hilang kontak di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Jumat (23/6/2023). Pesawat dengan nomor register PK-SMW ini lepas landas dari Bandara Elelim ke Distrik Poik pukul 10.53 WIT.

Usai dilakukan pencarian, lokasi pesawat Semuwa Air yang hilang kontak itu ditemukan di tengah hutan. Berikut 5 fakta pesawat Semuwa Air hilang kontak hingga ditemukan di tengah hutan Papua, sebagaimana dirangkum pada Sabtu (24/6/2023) :

1. Pesawat Hilang Kontak

Pesawat Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air hilang kontak di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Jumat (23/6/2023). Pesawat gran caravan dengan nomor penerbangan PK-SMW itu dilaporkan hilang kontak saat terbang dari Distrik Elelim ke Distrik Poik.

Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Elelim, Genos Imanuel, mengatakan pesawat hilang kontak sekitar pukul 10.00 WIT. Pesawat itu membawa empat penumpang.

"Memang benar pesawat yang membawa empat penumpang hilang kontak sejak pukul 10.00 WIT," kata Genos, Jumat (23/6/2023).

2. Angkut 4 Penumpang

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi mengatakan, tersapat enam orang dalam pesawat Semuwa Air tersebut. Keenam orang itu terdiri atas pilot, kopilot, dan 4 penumpang.

"Hadi Permadi Capt Pilot dan Levi Murib Co-pilot," kata Henri saat dihubungi, Jumat (23/6/2023).

BACA JUGA: Ini Kronologi Pesawat SAM Air Hilang Kontak hingga Jatuh di Papua

3. Ditemukan di Hutan

Pesawat Semuwa Air yang hilang kontak ditemukan di hutan di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Dalam video yang diterima, tampak bodi pesawat tersebut hancur dan asap mengepul ke langit.

"Hasil pencarian PK-SMW oleh pesawat Heli PT Intan Angkasa. On board 2 anggota Pos SAR Wamena," demikian keterangan laporan yang diterima dari Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, Jumat (23/6/2023).