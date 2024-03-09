Pencarian Pesawat Smart Air Kembali Dilanjutkan Lewat Udara dan Darat

JAKARTA - Tim SAR gabungan termasuk TNI-Polri melanjutkan pencarian pesawat kargo Smart Air yang hilang kontak dalam penerbangan dari Tarakan menuju Binuang. Pencarian dilanjutkan, Sabtu (9/3/2024) dari pukul 08.30 Wita setelah sempat dihentikan sementara tadi malam karena cuaca.

"Pencarian kembali oleh tim gabungan TNI AD, Polres Malinau, BPBD Malinau dan Basarnas Kota Tarakan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi.

Pesawat Smart Air tersebut hilang kontak setelah lepas landas pada Jumat 8 Maret 2024 pukul 08.25 Wita.

Trunoyudo menjelaskan proses pencarian turut menggunakan Helikopter jenis bell /412 EPI/HA/5224 BKO Koops Pamwiltas Darat RI/MLY dari TNI AD. Serta beberapa tambahan pesawat seperti, pesawat smart PK SNG, pesawat Susi Air, Hely Bell 412.

"Pencarian jalur udara menggunakan pesawat dan hely antara lain, pesawat smart PK SNG, pesawat Susi Air, Hely Bell 412, dengan jumlah personel 14 orang" katanya.

Selain jalur udara, Trunoyudo mengatakan bahwa pencarian pesawat juga dilakukan melalui jalur darat, dengan mengerahkan sebanyak 66 orang.