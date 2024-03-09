Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pencarian Pesawat Smart Air Kembali Dilanjutkan Lewat Udara dan Darat

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |09:07 WIB
Pencarian Pesawat Smart Air Kembali Dilanjutkan Lewat Udara dan Darat
Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko (Foto: MPI/Riana)
A
A
A

JAKARTA - Tim SAR gabungan termasuk TNI-Polri melanjutkan pencarian pesawat kargo Smart Air yang hilang kontak dalam penerbangan dari Tarakan menuju Binuang. Pencarian dilanjutkan, Sabtu (9/3/2024) dari pukul 08.30 Wita setelah sempat dihentikan sementara tadi malam karena cuaca.

"Pencarian kembali oleh tim gabungan TNI AD, Polres Malinau, BPBD Malinau dan Basarnas Kota Tarakan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi.

Pesawat Smart Air tersebut hilang kontak setelah lepas landas pada Jumat 8 Maret 2024 pukul 08.25 Wita.

 BACA JUGA:

Trunoyudo menjelaskan proses pencarian turut menggunakan Helikopter jenis bell /412 EPI/HA/5224 BKO Koops Pamwiltas Darat RI/MLY dari TNI AD. Serta beberapa tambahan pesawat seperti, pesawat smart PK SNG, pesawat Susi Air, Hely Bell 412.

"Pencarian jalur udara menggunakan pesawat dan hely antara lain, pesawat smart PK SNG, pesawat Susi Air, Hely Bell 412, dengan jumlah personel 14 orang" katanya.

Selain jalur udara, Trunoyudo mengatakan bahwa pencarian pesawat juga dilakukan melalui jalur darat, dengan mengerahkan sebanyak 66 orang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/340/2980947/hilang-kontak-pesawat-smart-air-angkut-sembako-dari-tarakan-hmOs1a5bqb.jpg
Hilang Kontak, Pesawat Smart Air Angkut Sembako dari Tarakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/337/2837220/belum-evakuasi-korban-pesawat-sam-tim-sar-terkendala-cuaca-ekstrim-xTu9wyWUDC.jpg
Belum Evakuasi Korban Pesawat SAM, Tim SAR Terkendala Cuaca Ekstrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/337/2836872/3-fakta-tim-sar-evakuasi-korban-sam-air-terjunkan-6-personel-etsBbHSAhn.jpg
3 Fakta Tim SAR Evakuasi Korban SAM Air, Terjunkan 6 Personel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/337/2836735/tim-sar-evakuasi-korban-pesawat-sam-air-di-papua-pegunungan-bWyc1scFO2.jpg
Tim SAR Evakuasi Korban Pesawat SAM Air di Papua Pegunungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/337/2836082/5-fakta-pesawat-semuwa-air-jatuh-di-papua-evakuasi-terkendala-cuaca-lrtz5UWN4p.jpg
5 Fakta Pesawat Semuwa Air Jatuh di Papua, Evakuasi Terkendala Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/340/2836229/nasib-pilot-dan-penumpang-pesawat-sam-air-manajemen-kami-hanya-menunggu-keajaiban-QQCYO8RYXq.jpg
Nasib Pilot dan Penumpang Pesawat Sam Air, Manajemen: Kami Hanya Menunggu Keajaiban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement