3 Fakta Tim SAR Evakuasi Korban SAM Air, Terjunkan 6 Personel

JAKARTA – Tim Search And Rescue (SAR) gabungan pada Minggu, (25/6/2023) meluncurkan upaya evakuasi seluruh penumpang pesawat Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air yang jatuh di hutan Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Upaya evakuasi itu dilangsungkan dalam cuaca yang mendukung.

Berikut fakta-fakta terkait evakuasi penumpang SAM Air:

1. Terjunkan 6 Personel SAR Gabungan

Proses evakuasi ini dimulai sejak pukul 08.54 WIT dengan menerjunkan enam personil SAR Gabungan dari Basarnas dan Paskhas.

"Pada pukul 09.45 WIT, enam personil berhasil turun di TKP dengan rapelling dari heli untuk melaksanakan evakuasi. Kasi operasi dan Siaga Jayapura mengatakan jika hari ini di evakuasi dan cuaca mendukung," kata Humas Basarnas, Albert Wenno melalui pesan singkatnya, Minggu.

2. Korban dievakuasi ke Jayapura

Albert mengatakan bahwa setelah proses evakuasi berhasil, para korban akan langsung dibawa ke Jayapura untuk proses idnetifikasi.

"Akan langsung di kirim ke Jayapura untuk di identifikasi, dan jika cuaca buruk maka akan di bawah kembali ke Wamena," ujarnya.