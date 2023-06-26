Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Tim SAR Evakuasi Korban SAM Air, Terjunkan 6 Personel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |08:01 WIB
3 Fakta Tim SAR Evakuasi Korban SAM Air, Terjunkan 6 Personel
Foto: Ist.
A
A
A

JAKARTA Tim Search And Rescue (SAR) gabungan pada Minggu, (25/6/2023) meluncurkan upaya evakuasi seluruh penumpang pesawat Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air yang jatuh di hutan Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Upaya evakuasi itu dilangsungkan dalam cuaca yang mendukung.

Berikut fakta-fakta terkait evakuasi penumpang SAM Air:

 BACA JUGA:

1. Terjunkan 6 Personel SAR Gabungan 

Proses evakuasi ini dimulai sejak pukul 08.54 WIT dengan menerjunkan enam personil SAR Gabungan dari Basarnas dan Paskhas.

"Pada pukul 09.45 WIT, enam personil berhasil turun di TKP dengan rapelling dari heli untuk melaksanakan evakuasi. Kasi operasi dan Siaga Jayapura mengatakan jika hari ini di evakuasi dan cuaca mendukung," kata Humas Basarnas, Albert Wenno melalui pesan singkatnya, Minggu.

BACA JUGA:

Ternyata Ini Pemilik Maskapai SAM Air yang Pesawatnya Jatuh di Pegunungan Papua 

2. Korban dievakuasi ke Jayapura 

Albert mengatakan bahwa setelah proses evakuasi berhasil, para korban akan langsung dibawa ke Jayapura untuk proses idnetifikasi.

"Akan langsung di kirim ke Jayapura untuk di identifikasi, dan jika cuaca buruk maka akan di bawah kembali ke Wamena," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/340/2981119/pencarian-pesawat-smart-air-kembali-dilanjutkan-lewat-udara-dan-darat-yJz6UNoWbq.jpg
Pencarian Pesawat Smart Air Kembali Dilanjutkan Lewat Udara dan Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/340/2980947/hilang-kontak-pesawat-smart-air-angkut-sembako-dari-tarakan-hmOs1a5bqb.jpg
Hilang Kontak, Pesawat Smart Air Angkut Sembako dari Tarakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/337/2837220/belum-evakuasi-korban-pesawat-sam-tim-sar-terkendala-cuaca-ekstrim-xTu9wyWUDC.jpg
Belum Evakuasi Korban Pesawat SAM, Tim SAR Terkendala Cuaca Ekstrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/337/2836735/tim-sar-evakuasi-korban-pesawat-sam-air-di-papua-pegunungan-bWyc1scFO2.jpg
Tim SAR Evakuasi Korban Pesawat SAM Air di Papua Pegunungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/337/2836082/5-fakta-pesawat-semuwa-air-jatuh-di-papua-evakuasi-terkendala-cuaca-lrtz5UWN4p.jpg
5 Fakta Pesawat Semuwa Air Jatuh di Papua, Evakuasi Terkendala Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/340/2836229/nasib-pilot-dan-penumpang-pesawat-sam-air-manajemen-kami-hanya-menunggu-keajaiban-QQCYO8RYXq.jpg
Nasib Pilot dan Penumpang Pesawat Sam Air, Manajemen: Kami Hanya Menunggu Keajaiban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement