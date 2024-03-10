Peneliti Observatium Bosscha Ungkap Hasil Pengamatan Hilal Belum Terlihat

BANDUNG BARAT - Staf peneliti observatium bossca, Agus Triono melaporkan hasil pengamatan hilal di Bosscha, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Minggu (10/3/2024).

Dalam pengamatan yang dilakukan menggunakan teleskop refraktor berdiameter 106 mm yang dilengkapi detektor kamera berbasis CMOS, Agus menyebut jika pengamatan hilal kali ini terhalang kondisi cuaca.

"Kalau kita lihat kondisi cuaca pertama kurang memungkinkan karena banyak awan yang banyak di langit termasuk di daerah horizon," ujarnya saat ditemui di lokasi, Minggu (10/3/2024).

Agus juga menambahkan, dari sisi kriteria konfigurasi bulan terhadap matahari, penampakan hilal pada ramadhan kali inu masih dibawah kriteria standar.

"Kemudian dari sisi kriteria konfigurasi bulan terhadap matahari pada ramadhan kali ini memang masih dibawah kriteria jdi kemungkinanya kecil sekali untuk bisa terlihat," tambahnya

Selain itu, pihaknya pun menegaskan jika penampakan hilal di Bosscha ini disimpulkan tidak terlihat.

"Dari hasil pengamatan tadi kesimpulannya belum terlihat," ungkapnya.