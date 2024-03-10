Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Peneliti Observatium Bosscha Ungkap Hasil Pengamatan Hilal Belum Terlihat

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |19:14 WIB
Peneliti Observatium Bosscha Ungkap Hasil Pengamatan Hilal Belum Terlihat
Peneliti Observaturium Boscha tak melihat hilal (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Staf peneliti observatium bossca, Agus Triono melaporkan hasil pengamatan hilal di Bosscha, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Minggu (10/3/2024).

Dalam pengamatan yang dilakukan menggunakan teleskop refraktor berdiameter 106 mm yang dilengkapi detektor kamera berbasis CMOS, Agus menyebut jika pengamatan hilal kali ini terhalang kondisi cuaca.

"Kalau kita lihat kondisi cuaca pertama kurang memungkinkan karena banyak awan yang banyak di langit termasuk di daerah horizon," ujarnya saat ditemui di lokasi, Minggu (10/3/2024).

Agus juga menambahkan, dari sisi kriteria konfigurasi bulan terhadap matahari, penampakan hilal pada ramadhan kali inu masih dibawah kriteria standar.

"Kemudian dari sisi kriteria konfigurasi bulan terhadap matahari pada ramadhan kali ini memang masih dibawah kriteria jdi kemungkinanya kecil sekali untuk bisa terlihat," tambahnya

Selain itu, pihaknya pun menegaskan jika penampakan hilal di Bosscha ini disimpulkan tidak terlihat.

"Dari hasil pengamatan tadi kesimpulannya belum terlihat," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/519/3117995/tarawih-pL7F_large.jpg
Jamaah Mahfilud Durror Jember Mulai Sholat Tarawih pada Kamis Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/338/3117910/sotr-w9ZV_large.jpg
Awas! Polisi Larang Sahur on The Road Selama Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/338/2994325/bangunkan-sahur-dengan-nyalakan-petasan-6-orang-diamankan-polisi-kQJGPGfnua.jpg
Bangunkan Sahur dengan Nyalakan Petasan, 6 Orang Diamankan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993807/124-ribu-kendaraan-lintasi-tol-cipali-h-4-idul-fitri-2024-naik-20-persen-dS4vXhKubx.jpg
124 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali H-4 Idul Fitri 2024, Naik 20 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/337/2993789/tumbuhkan-sikap-toleransi-panitia-nasional-hari-suci-nyepi-bagikan-takjil-ke-umat-muslim-yQkwi9wWFt.jpg
Tumbuhkan Sikap Toleransi, Panitia Nasional Hari Suci Nyepi Bagikan Takjil ke Umat Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992694/tingkatkan-kepedulian-dan-berbagi-bersama-masyarakat-di-purwakarta-saat-ramadhan-5LV5fcuEUc.jpg
Tingkatkan Kepedulian dan Berbagi Bersama Masyarakat di Purwakarta saat Ramadhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement